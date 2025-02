Concerto blues al Capodaglio di Castelfranco

Arezzo, 25 febbraio 2025 – Il Teatro Wanda Capodaglio di Castelfranco di Sopra ospiterà il 1 marzo alle ore 21 un concerto blues con Fabrizio Berti Jug Band e Urban Blues Band. “Con questo concerto chiamato ‘Castello Blues’- dichiara l'assessore alla Cultura Antonella Grassi - abbiamo voluto aggiungere un appuntamento aperto a tutte le fasce di età, interamente organizzato da questa Amministrazione col supporto degli uffici comunali. Questo evento vuole essere una sorta di prova generale nel nostro Teatro Comunale, con la prospettiva di arrivare in seguito a realizzare una manifestazione aperta a tutte le fasce di età, con l’obiettivo di replicarlo e ampliarlo in futuro."

"Questo progetto - dichiara ancora Grassi -si propone l’avvicinamento alla rappresentazione musicale dal vivo e la formazione di un pubblico di tutte le età ma soprattutto dei giovani verso una genere musicale, vocale e strumentale, il blues, di umili origini, e che è diventato la forma di musica popolare più registrata al mondo, finendo per influenzare altri generi. L’intera organizzazione dell'evento è supportata da Luca Romani, direttore artistico del Torrita Blues Festival, manifestazione del comune di Torrita di Siena che ha raggiunto fama internazionale, per testare la partecipazione. In conclusione, abbiamo organizzato un evento che possa contribuire a riportare il nostro Comune ed il Teatro Wanda Capodaglio ad una maggiore vista culturale, sociale, turistica ed economica. del territorio valdarnese ad un eventuale ‘Castello Blues festival’. Il concerto prevede nella serata all’interno del Teatro Wanda Capodaglio l’alternarsi di 2 gruppi blues professionali”.

“Oltre alla promozione artistica del genere musicale - continua l'assessore Grassi - abbiamo previsto la promozione turistica del nostro territorio e delle attività associative e imprenditoriali locali, con impatto significativo, diretto e indiretto, a beneficio della nostra comunità, coinvolgendo bar e punti ristoro del paese che proporranno una offerta per aperitivo o cena collegata ai biglietti di partecipazione alla serata”.