Concerto alla Torre per il nuovo anno

Continuano a Marciano delle a Chiana gli appuntamenti che accompagnano i cittadini e visitatori in questi giorni di festa. Come da tradizione il nuovo anno verrà salutato con un appuntamento musicale che si svolgerà proprio nel cuore del piccolo borgo della Valdichiana. L’evento, "Cori di Natale, Concerto per il nuovo anno" è in programma martedì 2 gennaio alla Torre di Marciano. Si tratta di un ensemble vocale "voci insieme" diretto da Anna Seggi e Eugenio Dalla Noce. Intanto sempre nel comune di Marciano, sotto la rocca simbolo della città illuminata di un rosso accesso, è sempre allestito il particolare presepe marcianese in cui ciascuna delle statuine è avvolta da una bandiera arcobaleno su cui è scritto "pace". Si tratta di un messaggio forte in un 2023 contrassegnato da due guerre.