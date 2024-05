Con Tema Vita “Soci in salute, prevenzione è benessere”

Arezzo, 21 maggio 2024 – La salute è sempre più al centro dell’attenzione e oggi, più che nel passato, diventa fondamentale non solo curarsi ma prevenire eventuali malattie.

Per questo motivo per il quarto anno consecutivo, Tema Vita, la mutua di cui Banca Tema è socio sostenitore, ha promosso dal 29 aprile fino al 29 Giugno 2024 una campagna intitolata “Soci in salute, prevenzione è benessere”.

L’iniziativa si pone come obiettivo di mettere al centro la persona e la salute dei propri soci. Diventando soci si può usufruire subito dei rimborsi che saranno pari al 40 o 50%. I costi per associarsi partono dai 20 euro annui se si è soci di Banca Tema e under 30 ai 48 euro se si è solo clienti.

“La campagna - sottolinea il presidente di Tema Vita Massimo Barbini – si propone di dare un aiuto concreto alle persone e alle famiglie. Il sussidio del 50% sarà riservato a coloro che presenteranno la domanda di rimborso online, tramite il sito internet o l’app Tema Vita.

Coloro che la presenteranno in forma cartacea allo sportello riceveranno il 40% di rimborso: questa scelta rientra nelle politiche ESG intraprese dalla nostra mutua, da Banca Tema e dall’intero gruppo Iccrea”.

Le prestazioni rimborsabili sono le analisi del sangue, la diagnostica strumentale, le cure fisioterapiche e le visite specialistiche presso strutture sia pubbliche (ospedali e laboratori USL) che private. Inoltre, se visite ed accertamenti si fanno in centri convenzionati, alla percentuale di rimborso della campagna si aggiungerà un 10% di sconto sulla prestazione e si potrà così arrivare fino al 60% di spesa rimborsata.

Le domande potranno essere presentate anche per le visite e gli accertamenti ricevuti da figli minorenni di soci. Per avere accesso a questa campagna e a tutte le altre iniziative di Tema Vita, bisogna essere o diventare soci e l’invito è ad approfittare di questo momento in cui non si dovranno aspettare i normali 30 giorni di attesa per accedere ai vantaggi offerti.

Per associarsi sarà sufficiente recarsi presso una delle filiali di Banca Tema ed essere cliente o socio della BCC. I dettagli della campagna e le modalità di richiesta dei rimborsi sono consultabili sul sito www.temavita.it oppure è possibile chiedere informazioni presso una delle filiali di Banca Tema.