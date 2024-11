Con il tocco di Fresi il Book Festival arriva a quota 3mila presenze

Ospiti illustri come Maurizio Carucci, Stefano Fresi, Romana Petri, Beatrice Salvioni, Andrea Bindi, Gianni Micheli, Adelmo Cervi e Sandro Veronesi e già 3 mila presenze registrate. La maratona culturale del Foiano Book festival strappa un altro fine settimana degno di nota. "Con il raggiungimento di 3000 presenze – conferma Jacopo Franci sindaco di Foiano della Chiana, prevediamo di superare il record dello scorso anno già con i prossimi eventi". Il Festival entra ora nella sua ultima settimana, che culminerà nel grande concerto di Sergio Cammariere, giovedì 5 dicembre, nella suggestiva Collegiata dei Santi Martino e Leonardo. Pianista e cantautore di rara sensibilità, Cammariere mescolerà jazz, ritmi latini e tradizione italiana. Pianista e cantautore di rara sensibilità, Cammariere mescola jazz, ritmi latini e tradizione italiana. Celebre per brani come Tutto quello che un uomo, vincitore del Premio della Critica a Sanremo 2003, è un artista apprezzato per la profondità delle sue composizioni e l’intensità delle sue performance dal vivo. La settimana si apre venerdì 29 novembre alle 17:00 con Jacopo De Michelis, tra i più noti giallisti italiani. De Michelis, infatti, è autore del bestseller "La Stazione" e figura di spicco del panorama editoriale italiano. Il suo ultimo romanzo, La Montagna nel Lago, pubblicato da Giunti, è un mistery avvincente ambientato nell’affascinante cornice di Montisola, sul lago d’Iseo. Tra passato e presente, il libro intreccia un’indagine moderna con oscuri segreti storici legati agli ultimi giorni della Seconda Guerra Mondiale. Sabato il festival si ferma per la Festa della Toscana, riprendendo domenica 1 dicembre con un focus su autori aretini: Mauro Caneschi, Andrea Vignini e Anna Cherubini. Alle 17:00, Caneschi presenterà Il Codice Stradivari (Arkadia, 2023), seguito alle 18:00 da Vignini con I Delitti del Crocifisso e Cherubini con Diventeremo amiche.