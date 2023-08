Con il ticket un’altra spallata verso il digitale

Anche per pagare il ticket di una visita in farmacia non si potrà usare più il contante. L’esigenza moderna di sicurezza, comodità e trasparenza favorisce una tendenza che sembra irresistibile, quella che conduce il sistema verso la scomparsa di banconote e monete. Mezzi materiali pesanti e costosi per gli istituti bancari lasciano in gran parte il posto agli strumenti digitali: carte di credito, carte di pagamento, internet o app per telefoni cellulari. Ma molta gente è molto preoccupata per la scomparsa del contante anche se utilizza regolarmente i pagamenti digitali. I consumatori favorevoli al "no cash" sottolineano l’innegabile praticità del pagamento elettronico, peraltro innegabile. Ma "toccare con mano" i soldi aiuta a dare a ogni pagamento il giusto peso.

f.d’a.