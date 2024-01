Con il Rimini vittoria per l’Epifania nel 2016

Una partita dell’Arezzo nel giorno dell’Epifania. Il 2024 porterà con sé questa curiosa statistica: era infatti dal 2015, nove anni fa, che l’Arezzo non disputava una partita nel giorno della Befana. In panchina c’era "Eziolino" Capuano e il calendario proponeva nientemeno che la trasferta più a nord, a Bolzano contro il Sutirol. Il calcio d’inizio era incautamente programmato per le ore 11 del mattino, ma il campo ghiacciato della società altoatesina permise di iniziare un’ora abbondante dopo. Terminò 4-3 per i padroni di casa, con gol amaranto di Montini, Bonvissuto e Villagatti. Successivamente, l’Arezzo ha giocato in concomitanza con l’Epifania, ma mai il giorno stesso: il precedente più prossimo è quello dello scorso anno, quando la formazione di Indiani iniziò il girone di ritorno del campionato di D contro l’Orvietana al Comunale vincendo 2-0 con gol di Castiglia e Gucci.

C’è anche un precedente curioso proprio contro il Rimini e sempre al Comunale: nella stagione 2015/16 il Cavallino vinse, ancora 2-0, contro i romagnoli il 9 gennaio 2016 (reti di Tremolada e Madrigali). Per ritrovare, infine, l’ultima vittoria amaranto all’Epifania occorre tornare al 2013: era il campionato di serie D contro il Pierantonio in casa e la compagine allenata all’epoca da Michele Bacis s’impose 3-0 grazie alla doppietta di Rubechini e al gol di Idromela.

L.A.