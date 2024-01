Comune, orario più lungo per i servizi

Da domani l’ufficio Dec di Terontola aprirà le porte alla cittadinza per un giorno in più. L’annuncio era stato dato durante l’inaugurazione della nuova sede in via XX settembre. Ora si passa all’operatività. Ogni venerdì dalle 9 alle 13 i cittadini avranno a disposizione un’altra mattinata, oltre a quella del martedì, per accedere ai servizi dello sportello decentrato. La novità è stata ufficializzata con una delibera di giunta presentata dall’assessore al personale Alessandro Storchi: "Proseguiamo nell’azione di avvicinamento dei servizi della pubblica amministrazione ai cittadini. Terontola è un centro che aveva necessità di risposte e con questa decisione andiamo incontro alle esigenze della popolazione.

Gli uffici decentrati sono importanti per tutta una serie di operazioni, dal protocollo a alla carta d’identità, dall’attivazione degli strumenti digitali all’accesso ai servizi di informazione dell’Amministrazione comunale. Ringraziamo i nostri dipendenti - prosegue Storchi - che grazie alle nuove assunzioni di personale ora garantiscono una maggiore apertura degli sportelli".La decisione dell’amministrazione comunale di trasferire la sede,a aveva consentito, per altro, di liberare gli spazi precedentemente utilizzati in via dei Combattenti e di aumentare la capienza dell’asilo nido. Gli uffici Dec del comune di Cortona operano nelle tre principali frazioni del territorio ovvero a Camucia (dal lunedì al sabato 08.30-13.00 - martedì e giovedì dalle 15.00 alle 17.00), a Mercatale (lunedì e mercoledì dalle 09.00 alle 13.00) e a Terontola (martedì e venerdì dalle 09.00 alle 13.00).