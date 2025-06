Completata la "squadra" di pediatri. Soci e Rassina, stop ai disagi

RASSINAÈ la dottoressa Ilaria Bertacca la nuova pediatra di libera scelta entrata in servizio negli ambulatori di Soci e Rassina ai primi di maggio. La professionista si va ad aggiungere alla dottoressa Cristina Novarini – in servizio a Corsalone e Ortignano Raggiolo – e alla dottoressa Annalisa Micheli, in servizio alla Casa della Salute di Ponte a Poppi.

Classe 1993, la dottoressa Bertacca si è laureata in Medicina nel 2018 e nel 2024 ha conseguito la specializzazione al Meyer di Firenze. "Sono molto contenta di ricoprire questo incarico – spiega – È una grande opportunità di crescita umana e professionale. D’altra parte ho scelto di fare questo lavoro per quel legame che si crea con i pazienti e che si protrae negli anni. Il ruolo del pediatra è fondamentale, rappresenta il punto di riferimento per i genitori in ogni fase della crescita dei propri figli e garantisce un’assistenza continuativa e personalizzata".

"Un augurio di buon lavoro alla dottoressa Bertacca che ha già preso servizio a Rassina e a Soci – sottolinea Marzia Sandroni, direttrice della zona distretto del Casentino – Consolidare la rete dei pediatri era una necessità per tutta la comunità del Casentino. Le colleghe Novarini e Micheli hanno supplito egregiamente in questi mesi di carenza, ma la situazione andava messa a sistema e l’arrivo della dottoressa Bertacca, da subito integrata con le colleghe, permette di rispondere in modo diffuso e capillare ai bisogni delle famiglie casentinesi che già hanno espresso il loro apprezzamento".

La dottoressa Bertacca può essere contattata anche tramite mail [email protected].