Comitiva intossicata a Chiusi della Verna. L’acqua del pozzo, il batterio ed il motivo dei malori

Chiusi della Verna (Arezzo), 20 luglio 2024 – Intossicati dall’acqua del pozzo. O meglio: dalla presenza del batterio escherichia coli. E’ questa l’ipotesi principale che si sta facendo strada tra i sanitari dell’Asl dopo l'intossicazione di 50 ospiti della struttura gestita da religiose a Chiusi della Verna.

A sentirsi male una trentina musicisti giovanissimi tra i 10 e i 16 anni impegnati in uno stage estivo e una ventina di anziani giunti in preghiera nel centro dell'Alto Casentino. Dall'analisi delle feci di uno dei due intossicati accompagnati in ospedale, una anziana con problematiche cardiologiche e un ragazzo affetto da una patologia, sarebbe emersa la presenza del batterio.

Non a caso, da quanto ricostruito dai sanitari della Asl che stanno portando avanti gli accertamenti, le persone avrebbero percepito un "sapore alterato” nell'acqua fornita dal pozzo della struttura. Gli intossicati stanno bene avendo superato le problematiche legate all'intossicazione ovvero vomito e diarrea e anche i due intossicati più importanti sono stati dimessi dall'ospedale.

Gli organizzatori dello stage musicale parlano di “sconcerto e rammarico per il gruppo dei giovani musicisti coinvolti e ricerca di spiegazioni”. Al momento non ci sono denunce, i carabinieri comunque stanno seguendo la vicenda. La struttura che utilizza da sempre senza problemi il pozzo per approvvigionare l'ostello.