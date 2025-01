Colonia felina a Pulicciano. L’Enpa cerca referente

Cercasi volontaria per una delle tante colonie feline del Valdarno. Dal mese di marzo, quella di Pulicciano, nel comune di Castelfranco Piandiscò, in località Vignole, perderà la sua referente a causa di un trasferimento. Come ha ricordato Enpa Valdarno, la colonia è composta da 15 splendidi gatti, tutti sterilizzati e liberi. Dalla prossima primavera avranno bisogno di una nuova persona o di un gruppo di persone che possano occuparsi di riempire i dispenser di croccantini. Un’opera di volontariato davvero preziosa. Non è necessaria una presenza giornaliera, poiché il punto nutrimento sarà organizzato con dispenser automatici. "La referente attuale continuerà a supportare economicamente chi si prenderà cura dei gatti, anche a distanza", ha sottolineato l’associazione valdarnese, che ha chiesto se ci sia qualcuno, a Castelfranco Piandiscò o nelle zone limitrofe, che possa dedicare un po’ di cuore e tempo a questa importante missione. Per informazioni, è possibile scrivere direttamente alla referente della colonia al 349 613 7534.