Collettamento alla depurazione, due milioni di investimento a Castiglion Fiorentino

Arezzo, 13 marzo 2025 – Con un progetto da oltre 2 milioni di euro, Nuove Acque porta a depurazione 13 scarichi liberi nel territorio del comune di Castiglion Fiorentino.

Con l’avvio dei cantieri a Marzo, gli interventi porteranno un importante beneficio all’ambiente, collegando all'impianto di depurazione di Pozzo Nuovo gli scarichi dei reflui provenienti dalle zone di Santa Lucia, Fornace, la Noceta, Via Della Consolazione, via della Casina, Cappuccini.

La realizzazione di 6 impianti di sollevamento e la posa di 4.720 metri di tubazioni, interesserà una popolazione di 1.000 abitanti. In collaborazione con l’amministrazione comunale e per la rilevanza delle opere eseguite, sono stati presi numerosi accorgimenti per minimizzare l'interferenza dei lavori con la viabilità.

I lavori, per un investimento complessivo di oltre 2,1 milioni di euro, si concluderanno entro settembre 2025. La prima parte del progetto interessa le zone di Santa Lucia, Fornace, Via della Consolazione, Via Adua, l'area compresa tra Via Adua/SR 71 e Via della Consolazione, l'area dove sorge il campetto da calcio dietro Via 19 Dicembre/via della libertà e la strada che costeggia la ferrovia lato Nave / Castroncello.

L’intervento prevede il collegamento a depurazione di sei scarichi liberi mediante la realizzazione di circa 1350 metri di tubazione a gravità, 1280 metri di tubazione in pressione e i relativi quattro impianti di sollevamento.

Il secondo lotto si svolge invece nelle zone della Noceta Alta, Noceta, via dei cappuccini, via della Casina e prevede il collegamento a depurazione di sette scarichi liberi mediante la realizzazione di circa 1590 metri di tubazione a gravità, 500 metri di tubazione in pressione e i relativi due impianti di sollevamento.

“Questo di Castiglion Fiorentino è un progetto cui teniamo molto - afferma Francesca Menabuoni, amministratore delegato di Nuove Acque. Posiamo quasi 5 chilometri di tubazioni per portare a depurazione 13 scarichi liberi che fino ad oggi hanno versato i reflui direttamente in ambiente.

Un altro passo avanti per la tutela del nostro territorio”. “L’attività di progressivo completamento ed ammodernamento della rete di adduzione e di depurazione si fregia di una nuova tappa molto importante - dichiara Carlo Polci, Presidente di Nuove Acque.

In un anno ove già le opere programmate raggiungono i 30 milioni, questo intervento si pone ai livelli più significativi non solo per il valore economico ma soprattutto per il valore sociale ed ecologico.

La popolazione servita, Nuove Acque e tutto il territorio possono essere giustamente molto felici per questo importante passo avanti nella strada del miglior servizio pubblico possibile in ambito idrico”.

"Attraverso questo investimento portato avanti dal gestore Nuove Acque, da un lato si provvede alla protezione della rete idrica, dall'altra si contribuisce significativamente alla riduzione dell’inquinamento idrico oltre che a dare seguito alle attività tese a mitigare il rischio idrogeologico a tutela del territorio, proseguendo con quelle azioni intraprese anche dall'amministrazione comunale" afferma il Vicesindaco Devis Milighetti.