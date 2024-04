Cna orienta: gli artigiani incontrano le quinte classi del “Buonarroti-Fossombroni”

Arezzo, 5 aprile 2024 – Nuovo appuntamento di CNA orienta, questa volta con un incontro con le quinte classi dell’Istituto “Buonarroti-Fossombroni” di Arezzo. Guidati dalla Presidente di CNA Area Aretina Franca Rizzo sono stati sette gli artigiani, suddivisi in due incontri con studenti di indirizzi diversi, a raccontare le proprie esperienze.

“Devo ringraziare la Associazioni di Categoria, e in questo caso CNA, perché con queste testimonianze danno un aiuto concreto e importante a ragazzi che stanno per entrare nel mondo del lavoro – spiega il Dirigente scolastico Egidio Tersillo.

Gli imprenditori si mettono in gioco e parlano delle loro esperienze trovandosi di fronte ragazzi che hanno invece una formazione teorica e che hanno bisogno di entrare a contatto con esperienze concrete. Credo che questa sia la forza di queste iniziative”, conclude il Professor Tersillo.

Per CNA hanno portato la propria testimonianza Elisa Cencini di Maria Sole Gioielli, Antonio Giani di Computer Service, Dario Mazzarano di Sa.Da Arredamenti, Mauro Benvenuto dell’azienda I Fonditori, Gian Paolo Bonci Bonci dell’Acetificio Aretino, Andrea Falcinelli di Ecologia Falcinelli e Lucio Magini dell’Antica Bottega Digitale.

“Come CNA Arezzo abbiamo partecipato ad un'indagine promossa da CNA Toscana che dimostra come lo squilibrio tra domanda e offerta di lavoro sia un problema sempre più rilevante – afferma la Presidente Franca Rizzo.

Per questo incontri nei quali far conoscere la realtà aretina, le opportunità che offre e l’aiuto concreto che le associazioni possono dare per accompagnare i giovani nel mondo dell’artigianato sono importanti, così come è importante questa sensibilità da parte delle scuole come il Buonarroti-Fossombroni, che ringrazio”, conclude la Presidente di CNA Area Aretina.