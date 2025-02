"Clinica digitale: sfida per i giovani"

II Centro chirurgico toscano anche quest’anno è a fianco del Campionato di Giornalismo de La Nazione, confermando la sua vocazione alla formazione e alla crescita dei più giovani. Affiancare La Nazione significa rafforzare il rapporto con Arezzo e la nostra realtà. E il Campionato di Giornalismo è l’occasione migliore per avvicinarsi alle nuove generazioni e capire come comunicano con il mondo. Il dinamico ospedale amministrato dal dottor Stefano Tenti ha voluto cogliere questa occasione, per essere sempre più presenti sul territorio e per aiutare la crescita dei più giovani. Si rinnova un impegno che fino ad oggi ha dato bellissimi frutti.

Il Centro chirurgico toscano è un’azienda che gestisce presidi ospedalieri privati a indirizzo esclusivamente chirurgico, nasce nella primavera del 2011 e vede un ulteriore ampliamento pochi anni dopo con la costruzione di altre due sale operatorie, in tutto otto. Oggi Centro chirurgico toscano realizza quasi cinquemila interventi all’anno tra ortopedia, neurochirurgia, ginecologia, chirurgia generale, urologia, otorinolaringoiatria ed oculistica. Nella clinica si punta forte sulla digitalizzazione, tema che verrà senz’altro trattato dagli studenti nei loro articoli.

Il Centro Chirurgico Toscano collabora infatti attivamente con l’Università di Siena e altri partner per integrare l’intelligenza artificiale nella gestione clinica, concentrandosi in particolare sul riconoscimento di ferite e infezioni nel post-operatorio. "Grazie a questa scelta, l’ospedale è oggi completamente digitale, facilitando l’introduzione di nuove tecnologie" spiega Cristiana Tenti, responsabile dei processi digitali. L’utilizzo dell’IA, unito a un approccio etico e umano, rappresenta una promessa concreta per migliorare le cure, aumentando la sicurezza e l’efficienza delle procedure. Spero che sia un argomento di interesse, e quindi di approfondimento, per i giornalisti in erba pronti a sfidarsi a suon di articoli.

Gaia Papi