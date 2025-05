Arezzo, 5 maggio 2025 – Studenti e professionisti a confronto sulla digitalizzazione delle imprese. L’aretina Sintra, punto di riferimento internazionale nel settore del business digitale, rinnova il proprio impegno nella formazione e nell’orientamento dei giovani attraverso un ciclo di incontri in programma tra martedì 6 e giovedì 8 maggio che saranno finalizzati a condividere competenze e conoscenze utili per un futuro inserimento nel mondo del lavoro.

La volontà è di fornire agli studenti universitari una concreta opportunità per approfondire i più recenti sviluppi della tecnologia al servizio della gestione aziendale tra e-commerce, analisi dei dati, omnicanalità e intelligenza artificiale, offrendo uno sguardo diretto su nuove possibili prospettive professionali.

Il primo appuntamento è fissato per martedì 6 maggio con una lezione tenuta da Sintra alla scuola di economia e management dell’Università di Siena per gli studenti del corso di Knowledge Management della professoressa Elena Giovannoni.

I relatori dell’incontro saranno l’amministratore delegato Gianni Bianchi insieme a Elisa Stocchi (business unit manager B2C) e al team Amministrazione e Finanza con il responsabile Alessio Amerighi, con Jessica Finocchi e con altri professionisti dell’azienda che proporranno una panoramica sull’importanza dei dati nella gestione strategica per migliorare i percorsi decisionali, l’efficienza dei processi e i rapporti con i clienti.

Sintra condividerà case history e strumenti per la raccolta e l’interpretazione dei dati, stimolando un dialogo attivo con gli studenti in cui promuovere una visione integrata tra teoria accademica e operatività aziendale.

Questo impegno proseguirà poi mercoledì 7 e giovedì 8 maggio quando sono in programma due incontri di formazione all’interno del master “Storia, design e marketing del gioiello” organizzato dal dipartimento aretino dell’Università di Siena per portare una risposta ai nuovi bisogni emersi dal distretto di oro, moda e fashion.

L’obiettivo del percorso, coordinato dal professor Paolo Torriti, è di formare figure professionali per far fronte ai più recenti sviluppi del mercato in termini di produzione e promozione, configurando un più moderno concetto di “orafo” come professionista con competenze diversificate tra designer, artista-artigiano ed esperto di marketing.

Le competenze di Sintra nello specifico ambito di moda e fashion al fianco di brand di spessore internazionale saranno poste a disposizione degli studenti con due lezioni su marketing e marketing digitale legati al mondo del gioiello in cui Lucia Burroni ed Elena Navini illustreranno strategie e buone pratiche da applicare concretamente nel futuro mondo del lavoro.

Gli incontri proporranno la simulazione gestionale di una piccola impresa orafa attraverso lo studio di un modello di business, l’analisi dei competitor, la scelta degli strumenti digitali e la redazione di un piano di marketing, offrendo una preparazione pratica e concreta per la crescita di una nuova generazione capace di affrontare le sfide tecnologiche dei settori luxury, fashion e moda.