Chiusura con il botto per la mostra “Principio” di Arkè

Arezzo, 5 maggio 2025 – Domenica 4 maggio si è conclusa al Circolo Artistico di Corso Italia 108, ad Arezzo, la mostra “Principio” di Arkè a cura di Marco Botti.

Tanti turisti nel weekend della Fiera Antiquaria hanno visitato la prima personale della talentuosa creativa cortonese, che per l’occasione ha esposto ceramiche eseguite con tecnica a lastra, assemblages polimaterici che includono materiale ceramico, legno, argento e oggetti di recupero, tele di canapa dipinte con tecnica mista e oggetti di design.

Le opere di Arkè hanno sorpreso positivamente pubblico e critica, che hanno apprezzato la sua voglia di sperimentare senza limiti varie forme, cromie e materie, con cui sintetizzare un linguaggio riconoscibile.

Dietro ad Arké c’è l’amore per la natura silenziosa, la voglia di scavare nel proprio intimo, il proposito di prendere le distanze dalla superficialità che permea la società contemporanea e il desiderio di vivere la vita in base alle proprie aspirazioni, guardando al futuro come se fosse una pagina bianca tutta da scrivere.

La mostra “Principio” era accompagnata da un elegante catalogo stampato da Grafiche Badiali, con testi di Marco Botti, foto di Lorenzo Pagliai e impaginazione grafica di Nicoletta Pagano.