Banca Tema: ottimi i dati di bilancio e rafforzamento della presenza sul territorio

Arezzo, 5 maggio 2025 – Banca Tema ha chiuso l’esercizio 2024 con risultati molto soddisfacenti e superiori alle previsioni, in uno scenario economico complesso e caratterizzato da incertezza.

In questo scenario la Banca ha dimostrato capacità di resilienza e di essere molto ben strutturata, patrimonialmente ed organizzativamente. Si consolida anche l’attività nei territori di competenza di questa Bcc, compresi tra Toscana, Umbria e Lazio, su 5 provincie: Arezzo, Grosseto, Siena, Perugia e Viterbo, in cui sono dislocate 46 filiali con 95 comuni di operatività e un organico composto da 350 dipendenti.

La solidità dell’istituto è cresciuta rispetto ai già buoni risultati del 2023: l’utile netto conseguito, di oltre 17 milioni di euro, ha portato il patrimonio di bilancio a 198 milioni di euro. Il Core Tier 1 Ratio, al 31 dicembre 2024, sale al 19,50%, rispetto al 17,87% del 2023. Il Total Capital ratio, a fine anno, ammontava al 21,56%, rispetto al 20,03%, dell’anno precedente.

Anche la rischiosità ha continuato a diminuire grazie ad un’attenta politica di gestione e con l’attuazione di un impegnativo piano di derisking. I crediti verso la clientela sono stabili a 1,4 miliardi di euro. La comunità di appartenenza esprime un elevato grado di fiducia nella Banca che annovera 19.243 soci e oltre 70 mila clienti.

Il 2024 si chiude con un segno positivo anche relativamente alle masse amministrate per conto della clientela, costituite dalla raccolta diretta, amministrata e dal risparmio gestito e assicurativo, che ammontano complessivamente a 2,78 miliardi di euro, evidenziando un aumento di 87 mln di euro su base annua (+ 3%).

In particolare, la raccolta diretta a fine anno era di 2 miliardi di euro. Molto significativo l’incremento della raccolta indiretta, che sale del 16% e raggiunge gli 865 milioni di euro. Circa il 60% è composto da raccolta qualificata, risparmio gestito e assicurativo.

Anche i risultati consolidati al 31/12/2024 del Gruppo BCC Iccrea, del quale la Banca fa parte, sono risultati ottimi sia in termini di redditività che di assetto patrimoniale. Iccrea è il primo gruppo bancario italiano tra quelli con capitale interamente italiano, il terzo gruppo nazionale per numero di sportelli e il primo gruppo bancario italiano per CET 1 Ratio.

Il presidente Francesco Carri ha manifestato “grande soddisfazione per i risultati positivi conseguiti da Banca Tema per l’esercizio 2024. Nonostante lo scenario economico sia complesso, Banca Tema risulta molto ben strutturata, con adeguati profili patrimoniali e buona capacità reddituale.

Con il supporto del Gruppo BCC Iccrea, vogliamo continuare ad essere protagonisti per lo sviluppo dei territori, sempre accanto alle famiglie ed alle imprese. Essere il punto di riferimento per le comunità.

Siamo convinti che il metodo cooperativo, se correttamente applicato, proprio nei periodi economicamente e socialmente più difficili, continui a costituire un valido strumento per dare risposte concrete ai bisogni della gente”.

Il direttore generale Fabio Becherini ha spiegato che “anche nel 2024 sono state messe a disposizione delle comunità locali tutte le potenzialità per rimanere al fianco delle famiglie e delle imprese e per sostenerle, riuscendo a dare risposte rapide ed efficaci alle richieste di credito e di sospensione delle rate di mutui e finanziamenti.

Abbiamo reso possibile alla nostra clientela di ricorrere a tutti i supporti finanziari e ai presidi di garanzia che lo Stato e i Consorzi Fidi hanno messo a disposizione per favorire l’erogazione di finanza alle imprese. Il nostro obiettivo è quello di lavorare con sempre maggiore qualità e al contempo assicurare anche una migliore qualità alla vita”.

Il nuovo CDA. L’Assemblea dei Soci di Banca Tema – Terre Etrusche di Valdichiana e di Maremma – Credito Cooperativo che si è riunita nella mattina di sabato 3 maggio presso il centro congressi della Fattoria La Principina a Grosseto erano presenti, fisicamente o per delega, oltre 1.600 soci.

I soci hanno approvato il bilancio d’esercizio 2024 ed eletto i consiglieri di amministrazione, i sindaci ed i probiviri. Il Consiglio di Amministrazione è così composto: Francesco Carri (Presidente), Fabio Tamagnini (Vicepresidente vicario), Valter Vincio (Vicepresidente), Maria Cristina Bani, Stefano Conti, Sara Gialli, Giuliana Lanci, Eros Nappini, Alberto Paolini (Consiglieri).

Il Collegio Sindacale è così composto: Riccardo Palombo (Presidente), Federica Cocci (Sindaco effettivo), Mario Morandini (Sindaco effettivo), Gian Luca Ancarani (Sindaco supplente), Laura Barbini (Sindaco supplente). Il Collegio dei Probiviri è così composto: Paolo Sanchini (Presidente), Alessandro Bertolini (Probiviro), Lidia Concilio (Probiviro), Michele Angeli (Probiviro supplente), Monja Salvadori (Probiviro supplente). Il direttore generale è Fabio Becherini.