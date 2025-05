Nasce la Rappresentanza per il Settore Sportivo di Confartigianato Imprese Arezzo

Arezzo, 5 maggio 2025 – Confartigianato Imprese Arezzo annuncia ufficialmente la costituzione di una nuova rappresentanza dedicata specificamente al settore sportivo, che comprenderà palestre, piscine, Associazioni Sportive Dilettantistiche (ASD), professionisti e collaboratori del comparto.

Un'iniziativa che nasce dalla crescente necessità di tutelare e promuovere le realtà locali che operano in un ambito sempre più strategico per il benessere della comunità e per il tessuto sociale del nostro territorio.

«Riteniamo fondamentale – sottolinea Simona Barbagli, titolare dell'azienda Postural Yoga Studio, scelta come portavoce della nuova rappresentanza - affidarsi a professionisti del settore per seguire percorsi di allenamento qualificati e finalizzati alla salute fisica e mentale.

Il nostro settore - prosegue Barbagli - ha attraversato anni complicati soprattutto a causa dell'evoluzione continua delle normative e delle sfide economiche post-pandemia.

Ritengo essenziale il ruolo che Confartigianato Imprese Arezzo può svolgere per aiutarci a superare queste difficoltà, offrendoci supporto concreto, formazione specifica e consulenza qualificata». Gli obiettivi che la nuova rappresentanza di Confartigianato si pone sono ambiziosi.

In primo luogo, l'associazione offrirà una consulenza altamente specializzata per affrontare le questioni normative e burocratiche che riguardano piscine, palestre, ASD e professionisti sportivi, garantendo un supporto costante e mirato per gestire al meglio gli aspetti amministrativi, organizzativi e del marketing digitale.

Inoltre, sarà posta grande attenzione alla formazione continua, con corsi e seminari dedicati, per assicurare standard elevati e sempre aggiornati alle reali esigenze del mercato sportivo.

Accanto a questo, saranno promosse iniziative mirate allo sviluppo delle competenze tecniche e gestionali finalizzate alla crescita e all'affermazione delle realtà sportive locali.

Inoltre Confartigianato supporterà le aziende e le associazioni sportive anche nell'accesso a strumenti finanziari agevolati, facilitando così gli investimenti indispensabili per l'ammodernamento delle infrastrutture e per l'implementazione di nuovi servizi.

Infine, grande spazio verrà dato alla creazione di reti e collaborazioni tra gli operatori del settore, incentivando lo scambio continuo di idee e buone pratiche per una crescita comune, sostenibile e integrata nel territorio.

«Siamo entusiasti di questo progetto – afferma Nilo Ricciarini, titolare della palestra New Gym – perché finalmente avremo un riferimento chiaro per affrontare le problematiche comuni e poter dialogare con maggiore forza con le Istituzioni.

Confartigianato rappresenta una garanzia in termini di professionalità e capacità di valorizzare le realtà locali per offrire agli utenti servizi sicuri per la salute. Siamo certi che questa nuova rappresentanza ci permetterà di crescere insieme».

L'associazione si impegna inoltre a valorizzare e promuovere il settore con azioni specifiche in sinergia con i comparti della salute e del tempo libero, riconoscendo nello sport e nell'attività fisica una componente essenziale per uno stile di vita sano ed equilibrato.

Tutte le imprese, i professionisti e le associazioni operanti nel comparto sportivo sono invitati ad entrare a far parte della nuova rappresentanza, per costruire insieme un futuro solido, professionale e inclusivo. L'adesione è aperta fin da subito.

Le imprese, le ASD e i professionisti interessati possono rivolgersi direttamente a Confartigianato Imprese Arezzo per ulteriori informazioni.