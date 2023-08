Click Giostra Day: sold out e chiusura anticipata per le troppe richieste pervenute

Arezzo, 25 agosto 2023 – “Click Giostra Day” prevedibilmente sold out per la Giostra del Saracino di domenica 3 settembre.

Sono oltre 600 le richieste pervenute nei primi cinque minuti di apertura delle prenotazioni che sono state chiuse anticipatamente alle 15.40 vista la grande mole di richieste arrivate, circa 750 contro i 130 posti disponibili (100 effettivi più 30 riserve).

Gli utenti che sono riusciti a prenotare l'acquisto prioritario riceveranno entro la mattina di domani, venerdì 25 agosto, una mail di conferma con il giorno e l'orario in cui presentarsi alla biglietteria del percorso espositivo "I Colori della Giostra" (Piazza Libertà, 1) per l'acquisto effettivo dei biglietti. Si potranno comprare fino ad un massimo di 4 biglietti.

Una volta espletate le prime 100 richieste, qualora dovessero esserci ulteriori disponibilità, le riserve saranno avvisate tramite mail e convocate in biglietteria per l'acquisto dei biglietti nella giornata di domenica 27 agosto.

Per tutti coloro che non sono invece riusciti ad acquisire la prelazione dalle ore 9.00 di lunedì 28 agosto sarà attiva la vendita libera sia per la Giostra del Saracino di domenica 3 settembre, sia per la Prova Generale di venerdì 1 settembre presso il percorso espositivo “I Colori della Giostra” che osserverà orario continuato tutti i giorni dalle 9.00 alle 19.00 con estensione fino alle 22.00 venerdì 1 settembre in concomitanza con la Prova Generale. Dalle ore 15.00 di lunedì 28 agosto sarà attiva anche la vendita online sul circuito Ticka.it: https://discoverarezzo.ticka.it/