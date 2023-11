Clessidra premia i campioni. Ganna e Sintini gli ospiti clou. In campo i big del giornalismo

ANGHIARI

Obiettivo eventi focalizzato anche stavolta su Anghiari, che da qualche anno è diventata sede di svolgimento del premio sportivo nazionale "La Clessidra", giunto alla XIV edizione e nato dall’iniziativa di tre figure di Sansepolcro che continuano a portarlo avanti: Sauro Giorni, Alessio Scarscelli e Gionata Graziotti. L’appuntamento è per le 18,30 di oggi al teatro dei Ricomposti in un’atmosfera che terrà nella dovuta considerazione anche la candidatura dell’Alta Valle del Tevere a capitale italiana della cultura 2026. Saranno i conduttori del dibattito, Giulia Mizzoni e Massimo Boccucci, a passare in rassegna i tanti vip dello sport scelti per il 2023. Il premio alla carriera sarà assegnato a Pierpaolo Marino, dirigente sportivo di lungo corso, per i successi nella gestione sportiva ottenuti con Napoli, Udinese ed Atalanta.

Il premio speciale per alti meriti sportivi andrà a Giacomo Jack Sintini, ex pallavolista con trascorsi importanti nelle massime serie del volley e protagonista di una storia di grande impatto col suo ritorno nei campi di gioco dopo una grave malattia; con lui, oggi volto noto anche come commentatore televisivo, salirà sul palco Samuele Robbioni, psicologo dello sport e formatore.

Sarà anche l’occasione per omaggiare la Pallavolo San Giustino, che tiene alto il nome della vallata nel campionato nazionale di serie A3. A livello giornalistico, il prestigioso premio Piero della Francesca, sarà assegnato anche quest’anno ad una voce della radio e ad un volto della tv: Francesco Repice di "tutto il calcio minuto per minuto" e Simona Rolandi, conduttrice della Domenica Sportiva.

Ritorna anche il premio "La leva calcistica" per il miglior giovane della Serie A: a riceverlo, il diciannovenne giocatore Michael Kayode della Fiorentina. Il Premio Sportivo Nazionale "La Clessidra" vedrà tre protagonisti premiati: mister Davide Ballardini, il calciatore Filippo Ranocchia della Juventus, attualmente in prestito all’Empoli e il campione del mondo di ciclismo Filippo Ganna (nella foto), che sarà accompagnato sul palco dal commissario tecnico della nazionale, Marco Villa e dal fisioterapista sportivo Fred Morini della vicina Selci Lama. Ospite d’onore il presidente del Comitato Olimpico Sammarinese, Gian Primo Giardi. Semprechè non vi sia qualche altra sorpresa... Di sicuro, "La Clessidra" vuole proseguire il suo percorso di crescita includendo sempre più altre discipline, oltre al calcio, per tenere in considerazione le altre discipline e per portare in Valtiberina altri grandi campioni del nostro panorama sportivo.

C.R.