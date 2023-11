Città senz’acqua per undici ore. Autobotti in centro per i residenti

Un brutto risveglio, quello di ieri mattina, per gli abitanti di San Giovanni. Un guasto alla rete idrica ha messo in ginocchio, praticamente, tutta la cittadinanza. Le prime segnalazioni sono giunte all’alba da parte dei residenti del centro storico che lamentavano la mancanza di acqua, informati i tecnici di Publiacqua dell’accaduto si sono messi subito al lavoro per individuare il guasto ma, nel frattempo, non soltanto la parte centrale della città ma anche le zone più distanti avevano segnalato, proprio al centralino dell’azienda, la problematica che nel giro di poco s’è davvero allargata a macchia d’olio. Dal Bani fino al Ponte alle Forche, passando per il Lungarno Risorgimento e toccando anche il quartiere Oltrarno sopratutto ai piani alti dei palazzi sono rimasti in pochi ad usufruire del servizio e, a quel punto, i tecnici incaricati hanno cercato di trovare il punto preciso della perdita che, attorno alle otto, è stato individuato grazie a un Geofono all’ingresso di Corso Italia nei pressi della caserma dei carabinieri.

Un guasto occulto, sono servite alcune ore per trovarlo tanto che, verso le otto la mattina, è arrivato nei cellulari dei cittadini un messaggio nel quale si confermava che da lì a breve sarebbero partiti i lavori per poterlo ripristinare. Nel frattempo sulle principali pagine social cittadine rimbalzavano domande e commenti da tutte le zone interessate, in quella istituzionale del Comune erano molto frequenti gli aggiornamenti e poco dopo l’individuazione del danno sono state fatte arrivare, proprio all’ingresso del centro storico, le autobotti per poter dare una mano a tutti coloro che si trovavano in difficoltà. Dai 2000 ai 5000 litri messi a disposizione di tutti i residenti, a soffrire maggiormente i piani alti delle palazzine ma anche coloro che, proprio a ridosso della perdita, hanno dovuto penare più di altri per poter riavere l’acqua. Già attorno alle 10, però, seppur con una pressione molto bassa, la zona più a nord di San Giovanni è stata nuovamente coperta dal servizio e cammin facendo anche tutte le altre anche se in Oltrarno, per la precisione, erano ancora presenti in tarda mattinata dei nuclei familiari all’asciutto. La situazione è tornata totalmente a normalizzarsi a metà pomeriggio, attorno alle 15 il comunicato ufficiale pubblicato sul profilo Facebook del Comune nel quale si confermava la fine dei lavori che avrebbero poi portato, tutti i quartieri interessati, a riavere la normale pressione.