Città del Natale ad Arezzo: previsioni meteo e Babbo Natale in Vespa

Tutti con un occhio al meteo, nella speranza che nel fine settimana la pioggia non torni a far visita alla Città del Natale. Pioggia che lo scorso weekend ha frenato i festeggiamenti, scoraggiando le partenze dell’ultimo minuto. Il colpo d’occhio la diceva lunga. Lontani i numeri che Arezzo aveva registrato un anno prima, quando la festa dell’Immacolata era caduta in mezzo ad un "ponte" che aveva traghettato in città un numero mai visto di turisti. Quest’anno niente ponte, al suo posto una inaspettata pioggia.

E per oggi e domani, il meteo che dice? Le previsioni parlano di precipitazioni per oggi; domani invece un timido sole dovrebbe rinfrancare gli animi. Insomma un fine settimana ancora a metà e forse, ma la nostra speranza è ovviamente ben diversa, non in grado di far recuperare i numeri dello scorso fine settimana, quando già dalla mattina sono mancate le code ai parcheggi intorno al centro, solitamente pieni di buon’ora.

Ben inteso, l’affluenza c’è stata e come, ma è evidente che le aspettative prevedevano numeri diversi. Una frenata che di solito negli anni passati si era registrata dopo il giro di boa dell’8 dicembre, negli ultimi due fine settimana, quelli a ridosso del Natale, sempre da pienone, ben inteso, ma in leggero calo rispetto ai numeri record delle settimane precedenti.

"Speriamo non piova" lo scrivono in molti sulla seguitissima pagina Facebook della Città del Natale dove in tanti stanno lasciando il proprio ricordo delle ore trascorse ad Arezzo. Magia ed emozione sono le parole che la fanno da padrone. Insomma la Città del Natale anche quest’anno continua a fare centro. "Finalmente domenica verrò ad Arezzo con il bus, con famigliari ed amici, non vedo l’ora di vedere questa meraviglia" scrive un turista.

Saranno invece in sella alle loro Vespa i Babbo Natale che, oggi e domani, si riuniranno per dar vita a una simpatica e colorata carovana tra le vie e le piazze della città. Un’iniziativa che è mossa anche dalla solidarietà visto che saranno raccolti fondi da destinare al Calcit. Quest’anno doppio appuntamento, oggi alle 15.30 al Luna park di Arezzo dove i Vespisti, dopo aver compiuto un giro tra giostre e attrazioni, si fermeranno per far salire in sella i bambini presenti e regalare caramelle.

Domani il vero e proprio raduno di Babbo Natale in Vespa alle 15.30 in piazza Guido Monaco da dove partirà una sfilata per le vie del centro storico con una serie di soste in piazza San Francesco, in piazza Sant’Agostino e al Prato. E mentre i Babbo Natale sfrecceranno per le vie del centro, la Città del Natale continuerà ad accogliere turisti ed aretini con tutte le sue attrazioni. Un bagno di luci, di profumi, emozioni e colori.