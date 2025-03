Circo Busnelli. Clown e acrobati ma senza animali

E’ tornato ad Arezzo il Circo Busnelli e fino al 10 marzo propone ai suoi spettatori produzioni sempre rinnovate, in un mix tra numeri di famiglia e una selezione di attrazioni che hanno girato tutta l’Europa. Una compagnia fresca e giovane per due ore di grande spettacolo per bambini e adulti senza l’uso di animali. Si esibiranno Angelo Busnelli, il principe del Trapezio Washington, David Busnelli, Damien Kis Dylan, antipodista, Nicole Vulcanelli, al cerchio aereo, Valentina Vivian. E ancora, il verticalista, Elizabeth Busnelli, i piatti comici dei cuochi pazzi e i clown Dylan e Fragola. E poi numeri di illusionismo, comicità, trapezi e la parata finale con le coreografie di Claudio Grimaldi. Ad Arezzo fino al 10 marzo, in viale Duccio da Buoninsegna con spettacoli il venerdì alle 17,30 e 21, il sabato e la domenica alle 15,30 e 18, il lunedì e giovedì alle 17,30, riposo il martedì e mercoledì. Nato dalla combinazione di due cognomi di generazione circense, il circo Busnelli fonde Niemen, cognome di Albertino, inizialmente burattinaio insieme ai genitori, che nel 1954 girando nei dintorni di Torino, proponendo ogni giorno i suoi spettacoli incontrò Elisabetta Negro facendola innamorare a tal punto che dopo 2 anni, Elisabetta sposando Albertino, partì con la famiglia Niemen lasciano il suo paese di origine.

Negli anni iniziarono a formarsi la propria famiglia fino ad arrivare a 6 figli, quando divennero ragazzi, Albertino decise insieme alla sua famiglia di realizzare il sogno di una vita cioè aprire un circo di sua proprietà. Nel 1977 ci riuscirono con l’insegna "Nirco Niuman". Con il passare degli anni la famiglia si ingrandì. Guendalina Niemen, primogenita sposa Arcangelo Busnelli anche lui di generazione circense, la storia prosegue fino ad oggi quando David Busnelli decide di aprire assieme alla famiglia un proprio complesso artistico. In pista equilibristi, trapezisti, giocolieri e clown. Uno show per tutta la famiglia che tre anni fa ha scelto di pensionare gli animali proponendo numeri di famiglia e attrazioni che hanno girato l’Europa.

Angela Baldi