Cinema Italia: la storia continua. Azienda del posto si aggiudica l’asta, la vecchia gestione andrà avanti

Bibbiena (Arezzo), 27 ottobre 2024 – “Sono super felice e ringrazio di cuore chi investe nel nostro territorio. Noi ci saremo sempre al fianco di queste storiche realtà”. Le parole sono quelle del sindaco di Bibbiena, Filippo Vagnoli, che interviene così per ringraziare quanti si sono adoperati ed hanno fatto la loro parte per fare in modo che il cinema Italia di Soci potesse avere un futuro. L’immobile infatti è andato all’asta pochi giorni fa. Per la precisione venerdì scorso, al prezzo di 156.375 euro, come riportato dalla nota del gruppo consiliare di minoranza, Lista di Comunità che nel suo intervento ha ripercorso gli ultimi mesi fatti di botta e risposta con la maggioranza e raccolte firme.

L’amministrazione comunale di contro ha sempre sottolineato il suo impegno nel cercare una soluzione affinchè l’ultimo cinema della vallata non chiudesse e che anzi potesse avere un presente (l’attuale gestione infatti sta continuando con le proiezioni) e anche un futuro. E così è stato. Venerdì l’immobile è andato all’asta e ad aggiudicarselo è stata un’azienda del posto che ha deciso di investire la somma necessaria per aggiudicarsi appunto l’immobile. Ma oltre a questo passaggio, necessario per poter arrivare al secondo capitolo di questa storia, il nuovo proprietario ha già deciso di affidare l’attività all’attuale gestore, come spiegato anche dal sindaco Vagnoli sui propri canali social.

“Il Cinema Italia di Soci è aperto e rimarrà tale grazie ad un’azienda locale che lo ha acquistato e permetterà alla gestione di continuare la sua programmazione con regolarità” ha scritto il primo cittadino. “Grazie di cuore a chi continua ad investire nel nostro territorio per far sì che queste attività storiche e vitali rimangano attive - ha aggiunto - E grazie anche a Marinella che gestisce con immensa passione questo angolo di cultura. A noi tutti il compito di frequentarlo per poterlo far vivere”.

E le programmazioni riprese per questa settimana venerdì scorso andranno avanti, oggi con due film che saranno proiettati a partire dal pomeriggio con titoli dedicati ai più piccoli e agli amanti del genere horror, visto l’arrivo di Halloween. Ma per il Cinema Soci di Italia incubi e paure da adesso resteranno solo sullo schermo.