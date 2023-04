Ciclopista sull’Arno Percorso per la città

Sottoscritto martedì scorso il verbale di consegna del lotto dei lavori per il tratto di ciclopista dell’Arno che attraverserà Montevarchi.

Prevede il collegamento tra l’ospedale della Gruccia al ponte Leonardo.

Un progetto molto importante, che rientra nell’itinerario "verde", dedicato alle biciclette, che si sviluppa per circa 270 chilometri in Toscana, dalle sorgenti del fiume sul monte Falterona alla foce di Marina di Pisa, e che punta ad incentivare la mobilità sostenibile oltre a valorizzare il territorio.

Il tracciato riguarderà, per intero, il territorio montevarchino. Si partirà dall’area a nord, zona monoblocco, seguendo l’argine leopoldino fino al nuovo attraversamento del borro di Spedaluzzo, passando poi sotto il ponte di Terranuova, per dirigersi verso la passerella che sarà realizzata sul borro del Giglio, fino a collegarsi con le rampe ciclopedonali del ponte Leonardo. Un tratto molto importante per chi vorrà usufruire della ciclabile per spostarsi nelle varie parti della città.

L’opera verrà a costare due milioni e mezzo di euro, gran parte dei quali a carico del Ministero delle Infrastrutture e della Regione Toscana.

Il Comune di Montevarchi ha contribuito per 227mila euro e ci sono risorse impegnate anche da altre amministrazioni della vallata, dato che si tratta di un’opera sovracomunale.

"Questa nuova infrastruttura che attraversa il Valdarno è finalizzata a promuovere, lungo il fiume, una mobilità alternativa all’attuale tracciato su strada rappresentato dalla Regionale 69 – ha detto l’assessore ai lavori pubblici Lorenzo Posfortunato.

Finalmente una pista ciclopedonale nel fondovalle che consentirà di valorizzare le arginature del nostro fiume con percorsi che saranno integrati con i tratti già esistenti, ma migliorati e resi più fruibili per tanti cittadini e appassionati di bicicletta e per quelli che potebbero appassionarsi".

Marco Corsi