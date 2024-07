Ciclismo, le promesse di Ponticino . In 260 alla classica del Valdarno

Seconda domenica di festa col ciclismo giovanile a Ponticino di Laterina Pergine, delle tre corse programmate per il 2024. La terza ed ultima si terrà nel prossimo mese di settembre. Nel 2023 vi fu una doppietta, volata ed assolo di Filippo Bolognese della Polisportiva Fiumicinese. I corridori iscritti sono in totale 262, di cui 150 Allievi, 62 esordienti del secondo anno e 50 del primo. Organizza il Pedale Toscano Ponticino, il cui presidente Giancarlo Gavilli commenta: "Sono 60 anni che la nostra società organizza corse ciclistiche giovanili, e con grandi risultati. Della nostra attività ringrazio tutti i nostri dirigenti ed appassionati cittadini. Nostro fermo desiderio è andare avanti per questa strada".

Un’intera domenica di ciclismo giovanile, oggi a Ponticino di Arezzo. Sono 240 gli atleti iscritti, fra le due categorie di Esordienti e gli Allievi. In palio la Coppa Piera Aligi e la 2^ edizione del Memorial Ottavio Cincinelli. Lo svolgimento delle tre gare con gli orari: gli Esordienti del primo anno partiranno alle 9,30, quelli del secondo alle 11. Il percorso di ogni gara è in forma di circuito. Esordienti primo anno: Ponticino, Poggio Bagnoli,Badia Agnano, Poggio Bagnoli, Ponticino, picchiata tecnica su Laterina Bassa, poi l’erta di 2 km del Romito, Montalto, salita di Poggio Bagnoli, Ponticino,arrivo. I km sono 33,800. Gli Esordiente del secondo anno, il via alle 11 per il medesimo percorso, con un giro in più da Laterina Bassa, Ponte Romito, Montalto, Poggio Bagnoli e Ponticino, arrivo. Il via al nutrito gruppo di Allievi (150) sarà dato alle 15 da Ponticino, salita per Poggio Bagnoli, Badia Agnano, Capannole, Ambra, Pietra Viva, Circonvallazione, Ambra, Capannole, Badia Agnano, Poggio Bagnoli, Ponticino. A questo punto i corridori effettueranno due giri da Laterina Bassa con le salite del Romito e Poggio Bagnoli, prima dell’arrivo a Ponticino, con traguardo in leggera salita, 300 metri che si prestano ad una breve fuga solitaria, o di un plotoncino.

Fra gli Allievi saranno presenti due promettenti giovani Cerosolini, Tommaso Mazzarello e Mattia Jacopo, due favoriti al successo. Direttori di corsa Giampaolo Casucci e Fabrizio Carnasciali. Il mese di luglio chiuderà col ciclismo ‘sotto le stelle’ a Levane, martedì 30 luglio con il terzo Memorial Ezio Mannucci. Partenza alle 19, arrivo vero le 22. Una corsa per dilettanti Under 23 ed Elite che ha sempre offerto un piacevole spettacolo sotto ogni aspetto, tecnico e di immagine. Si riprenderà a settembre col Giro Del Valdarno, la Coppa Ciuffenna, la Ruota d’Oro e la chiusura a Castiglion Fibocchi.