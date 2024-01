"Ciak si canta" al Signorelli. Serata benefica per il Calcit

Con il nuovo anno il Calcit Valdichiana riparte subito con le attività di raccolta fondi. L’appuntamento è in musica. "Ciack si Canta" è il titolo della serata in programma domani alle 21 in cui saranno protagonisti molti cantanti emergenti del territorio con la regia di Susy Agostinelli. Sul palco saranno cantate e suonate le più famose colonne sonore di tutti i tempi. Fra gli ospiti saranno presenti il comico Maurizio Borgogni (Ceccarino), la cantante Ilaria Carrella e in anteprima a Cortona il gruppo figuranti di "Star Wars" i "Maz-Cave" che con i loro costumi rappresenteranno una delle più grandi icone della leggendaria saga di Guerre Stellari. L’iniziativa servirà a raccogliere fondi per i progetti 2024 del Calcit Valdichiana, fra cui "Prendiamoci cura di chi si prende cura", progetto di aiuto ed assistenza a "caregiver" e familiari che assistono malati oncologici in cure palliative a domicilio nella zona/distretto della Valdichiana aretina. Inoltre, le risorse saranno destinate all’assistenza psicologica di malati oncologici oltre all’acquisto di arredi e strumenti tecnologici per l’Ospedale Santa Margherita di Fratta, oltre che per il territorio della zona distretto Valdichiana Aretina. Tra le ultime donazioni c’è quella di settembre con due poltrone per le trasfusioni ed un armadio per la strumentazione sempre all’ospedale della Fratta. "Nel 2023 - dichiara il presidente Calcit Valdichiana, Massimiliano Cancellieri - sono state organizzate ben 23 manifestazioni, un grande lavoro e sforzo da parte del cda, dei soci, dei volontari, collaboratori e di tante aziende, che sostengono il Calcit in ogni sua iniziativa". In primavera tornerà l’appuntamento con il mercatino dei ragazzi e mentre con l’avvio dell’estate il Calcit riproporrà il progetto "Musica per la Vita" manifestazione canora e non solo, ideata negli anni Novanta da un gruppo di persone capitanate da Pasqualino Bettacchioli tra le anime fondatrici dell’associazione Calcit a Cortona. "Natale di stelle, il programma di iniziative delle festività a Cortona, non dimentica la solidarietà - dichiara il sindaco di Cortona Luciano Meoni - siamo lieti di ospitare e patrocinare un evento divertente che ha uno scopo nobile, quello di sostenere il Calcit Valdichiana. L’invito a partecipare viene quindi esteso, oltre che ai nostri concittadini e ai visitatori, anche a tutta la Valdichiana aretina che ben conosce l’impegno del Calcit nei confronti della prevenzione e della salute". Laura Lucente