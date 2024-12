Chiusura del supermercato Pam in via Alfieri ad Arezzo: futuro incerto per 25 dipendenti

Il conto alla rovescia è iniziato. Nel giro di un mese l’insegna del supermercato Pam di via Alfieri, in zona Tortaia, si spegnerà definitivamente. La notizia viene confermata dalla catena della grande distribuzione dopo i rumors che per alcuni giorni sono circolati anche via social. A quanto pare sabato 11 gennaio sarà l’ultimo giorno di apertura del supermercato che nel corso del tempo è passato dall’insegna Superal a quella di Pam Panorama, rinnovandosi al piano terra di un immobile nato come centro commerciale e che fino a pochi anni fa ospitava al piano superiore un bar, un tabacchi, una cartolibreria, l’edicola, un negozio di casalinghi, la profumeria, una parrucchiera, un negozio di abbigliamento e scarpe, ma anche una lavanderia e un ufficio postale.

Oggi le scale mobili che portano al piano superiore sono ferme e qui è rimasto solo l’ufficio postale aperto fino alle 13.35 come recita quel cartello. Sotto intanto il supermercato si prepara al suo ultimo mese di attività che interessa ovviamente anche il futuro degli attuali 25 dipendenti.

Ma qual sarà il prossimo passo di un immobile che ad oggi risulta per metà vuoto, in attesa di acquirenti o possibili affittuari? Anche qui le voci si rincorrono. C’è chi parla di un cambio di insegna, chi invece dell’arrivo di un’attività commerciale legata a imprenditori cinesi che avrebbero intenzione di investire su uno spazio decisamente importante che può contare su un bacino di utenti ampio considerando il quartiere residenziale di Tortaia, quello vicino della Meridiana e non solo, per non parlare poi dei collegamenti con il trasporto pubblico e del parcheggio decisamente ampio sul quale si affaccia la struttura.

Quello che è certo è che questo Natale e il prossimo Capodanno saranno gli ultimi per quanti sono abituati a fare la propria spesa a due passi da casa o ad approfittare delle varie offerte che le grandi catene predispongono quasi settimanalmente. Certo è che il mosaico, o per meglio dire il puzzle dei supermercati, vedrà venire meno una casella nello scacchiere della città in attesa di eventuali nuove aperture.