Chiude il casello Valdarno

Arezzo, 11 aprile 2025 – Per consentire attività di ispezione e manutenzione dei pali luce, la stazione autostradale di Valdarno sarà chiusa temporaneamente dalle ore 22:00 di lunedì 14 aprile fino alle ore 1:00 di martedì 15 aprile. La chiusura riguarderà sia l’entrata in autostrada verso Firenze che l’uscita per chi proviene da Roma. Autostrade per l’Italia consiglia di utilizzare, in alternativa: la stazione di Incisa Reggello, per chi è diretto verso Firenze; la stazione di Arezzo, per chi proviene da Roma. Gli automobilisti sono invitati a prestare attenzione alla segnaletica in loco e di programmare per tempo gli spostamenti, considerando possibili rallentamenti o deviazioni.