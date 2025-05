Chimera Nuoto brilla nella prima prova estiva ai campionati toscani

Gli Esordienti della Chimera Nuoto in vasca nella prima prova estiva di qualificazione ai campionati toscani. La gara, ospitata dalla piscina di San Casciano in Val di Pesa, ha proposto un confronto tra i giovani nuotatori delle società aretine e fiorentine che si sono misurati in diverse categorie e diverse specialità con l’obiettivo di conseguire i tempi minimi per l’accesso alle finali regionali.

Una prova particolarmente positiva è stata messa a referto dagli Esordienti A con buoni piazzamenti ottenuti da Mattia Bianchini del 2013 (primo in 200 farfalla e 400 misti), Francesco Menchetti del 2013 (primo nei 200 rana e secondo nei 400 misti), Pietro Belleggia del 2012 (primo nei 200 rana), Maria Chiara Bracciali del 2014 (seconda in 200 farfalla e 400 misti) e Daria Maria Sidon del 2014 (seconda nei 200 rana e terza nei 400 misti). Tra i più piccoli degli Esordienti B, invece, hanno ben figurato Niccolò Ermini del 2015 (primo in 200 stile libero e 50 dorso), Ginevra Pilastri del 2016 (prima nei 50 dorso e terza nei 200 stile libero), Flavio Capponi del 2015 (terzo nei 50 dorso) e Martino Gepponi del 2015 (secondo nei 50 dorso).

La Chimera Nuoto, nel frattempo, ha vissuto un’esperienza di livello nazionale con le sincronette del nuoto artistico che hanno gareggiato al torneo Around Sincro a Cesenatico dove si sono messe alla prova in un programma individuale o collettivo di cui una giuria ha valutato l’esecuzione attraverso una serie di parametri quali accuratezza delle posizioni, stabilità e uniformità dei movimenti. I migliori risultati sono arrivati tra le Esordienti A dove la società aretina ha ottenuto il dodicesimo posto in classifica tra quarantasei squadre in virtù degli esercizi presentati da Costanza Del Cucina, Anna Pato Nuniez e Gaia Silvestri. Il gruppo della Chimera Nuoto ha fatto affidamento anche su Adele Capria, Celeste Dell’Eugenio, Martina Iebba, Noa Lothian e Asia Mercatelli tra le Ragazze, e su Caterina Bonarini, Asia Casucci, Sofia Pancini e Vittoria Tegoli tra le Juniores.