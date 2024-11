Basket. Il Galli non si ferma più

Arezzo, 04 novembre 2024 – E sono cinque. Non si ferma la cavalcata della formazione di coach Nacho Garcia, che nella quinta giornata ottiene un'altra vittoria confermandosi capolista solitaria. Partita in equilibrio per due quarti, poi l'allungo nel terzo periodo. Ultima frazione in cui Broni prova a rientrare ma un break firmato tutto da Stroscio sancisce il quinto successo in campionato. San Giovanni Valdarno: Degiovanni, Rossini, De Cassan, Cruz, Conde Broni: Reggiani, Baldelli, Hartmann, Nasraoui, Morra. Sono dell'ex Nasraoui i primi tre punti della serata. La Polisportiva Galli risponde con Rossini e Conde (6-3), ma Broni con Hartmann sorpassa nuovamente. Si sblocca anche l'altra ex Reggiani, ma due canestri di Amatori e Rossini sigillano il 12-9 alla prima pausa. La seconda frazione vive ancora di equilibrio: dopo il più otto firmato Mioni-Stroscio (17-9), ma Nasraoui Hartmann e Scarsi ricuciono il passivo riportando a meno uno le ospiti (21-20). Nasraoui firma il nuovo vantaggio esterno, ma i canestri di Rossini e Cruz valgono il 25-24 all'intervallo.

Dopo la pausa lunga, continua la botta e risposta: Rossini e Degiovanni da una parte, Reggiani e Morra dall'altra scrivono il 32-32. A spezzare l'inerzia è però l'asse Cruz-De Cassan, che propizia il 42-35 che obbliga Magagnoli a chiamare timeout immediato. Stroscio e Conde firmano la doppia cifra di scarto (47-35), ma Hartmann e Scarsi limitano i danni firmando il 48-41 del trentesimo. Nell'ultima frazione Broni si rifà sotto con Hartmann (51-45), ma Stroscio e Conde ridanno il più dieci sul 55-45. Baldelli e Reggiani provano l'ennesimo tentativo di rientro (58-52), ma nel momento di maggior importanza è una scatenata Stroscio a far impazzire il PalaGalli con otto punti in fila che chiudono i conti. Al PalaGalli finisce 68-57.

Polisportiva A. Galli San Giovanni Valdarno – Logiman Broni 68 – 57 (12-9, 25-24, 48-41, 68-57)

POLISPORTIVA A. GALLI SAN GIOVANNI VALDARNO: Rinaldi NE, Degiovanni* 5 (1/4, 1/4), Rossini* 9 (3/5, 0/4), Lazzaro NE, Sposato NE, Mioni 2 (1/4, 0/2), Stroscio 19 (4/5, 3/4), Conde Duran* 12 (5/10, 0/1), Cruz Ferreira* 12 (4/8, 1/4), Amatori 2 (1/ 6 da 2), Di Fine, De Cassan* 7 (1/1, 1/3). Allenatore: Garcia Fernandez J. Tiri da 2: 20/43 – Tiri da 3: 6/22 – Tiri Liberi: 10/18 – Rimbalzi: 42 11+31 (Conde Duran 15) – Assist: 12 (Rossini 6) – Palle Recuperare: 12 (De Cassan 4) – Palle Perse: 13 (Degiovanni 4)