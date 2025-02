Certificazione di qualità per i servizi e le attività delle farmacie comunali

Attestato di qualità per servizi e attività delle Farmacie Comunali. Il magazzino di distribuzione e logistica ha conseguito la certificazione Iso 9001:2015 che testimonia il rispetto di alti standard in termini di sicurezza, affidabilità, professionalità e conseguente efficienza organizzativa e gestionale. Riconosciuta la conformità alle norme internazionali di qualità per le attività di "Acquisto, immagazzinamento, conservazione, trasporto e commercio di farmaci e parafarmaci" e di "Deposito e distribuzione".