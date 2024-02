Certificati di Eccellenza. Dieci ristoranti in vetrina. Il meglio della gastronomia

SANSEPOLCRO

Consegnati dall’Accademia Enogastronomica della Valtiberina i "Certificati di Eccellenza" 2023 ai ristoranti del comprensorio che si sono distinti non solo per la qualità del menu, ma anche per gli ingredienti utilizzati, il servizio e la pulizia del locale. Dieci le attività premiate con sedi nei Comuni di Sansepolcro, Badia Tedalda, Caprese Michelangelo, Monterchi e nel vicino paese umbro di Citerna. Presente alla cerimonia, tenutasi nella sede dell’associazione, anche Alessandro Polcri, sindaco di Anghiari e presidente della Provincia di Arezzo, che si è complimentato con il presidente Domenico Gambacci per il percorso decennale di crescita dell’accademia e anche per il successo che ha riscosso la Mostra di Arte Presepiale. "Sono orgoglioso di esserci anche perché davanti a me c’è il meglio della gastronomia del nostro territorio", ha detto Polcri. L’amministrazione comunale di Sansepolcro era rappresentata dal consigliere Giuliano Del Pia, che ha rassicurato i presenti sulla soluzione delle problematiche logistiche relative sia alla mostra dei presepi che al nascituro Museo di Arti e Mestieri.

Un plauso anche da Manuela Malatesta, nella duplice veste di assessore del Comune di Monterchi e di operatrice dell’ufficio turistico comprensoriale: "La consegna degli attestati premia imprenditori che ogni giorno si mettono in gioco con le loro attività per offrire un servizio di altissimo livello. Sono figlia di ristoratori e conosco perfettamente le problematiche di questo lavoro". Intanto, l’attività 2024 dell’Accademia è già iniziata con le cene tematiche nei vari locali del territorio, che vanno avanti per l’intero arco dell’anno.