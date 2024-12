Centro sportivo e cantieri. Varato il piano triennale: come cambia la città

Documento unico di programmazione 2025-2027, piano triennale delle opere pubbliche e bilancio di previsione votate a maggioranza nell’ultimo consiglio comunale. È stato il sindaco Luciano Meoni in un lungo intervento a fare il punto sulle attività rivendicando il lavoro svolto. "Partiamo dalle opere pubbliche, puntiamo alla riqualificazione di viale Regina Elena, alla realizzazione del centro sportivo di Camucia, ad un piano di manutenzioni delle strade che passerà anche per una modifica al regolamento che ci permetterà azioni più incisive".

Il progetto della cittadella dello sport che dovrebbe nascere nell’area dove già insiste la piscina comunale coperta, è stato un cavallo di battaglia della campagna elettorale della nuova amministrazione. Prevede la realizzazione di un campo da calcetto, di un campo polivalente da basket-pallavolo, di uno da beach volley, di un’area spogliatoi esterno a servizio del campo da calcio e la realizzazione di una piscina all’aperto con area solarium per un valore complessivo di oltre 1 milione di euro. "Punteremo a fare manutenzione in tutti i nostri centri sportivi – ha confermato in consiglio Meoni - ma questo non ci basta. Abbiamo scelto di intraprendere questa strada del centro sportivo a Camucia perché siamo convinti che porterà un contributo fattivo per questo territorio".

Nel bilancio di previsione spazio anche progettualità culturali e legate alle eccellenze enogastronomiche. "Abbiamo iniziative culturali dedicate a Gino Severini e al Laudario e anche interessanti appuntamenti sulla scia del programma Cortona città Francescana. Riguardo la valorizzazione delle produzioni locali ripartiamo da quanto di buono fatto per la Chianina e l’aglione, per la doc dei vini e per l’olio".

Altro capitolo è relativo all’ambiente. "Da marzo ci sarà l’espansione delle zone raggiunte dal porta a porta dei rifiuti a Creti, Ronzano e Fratticciola. Vorremmo così superare il 70% di raccolta differenziata".

Tra i temi il potenziamento della Polizia municipale con più mezzi e più fondi per il pattugliamento notturno. "Abbiamo applicato un adeguamento Imu sulle seconde case, per compensare il mancato introito dovuto alla diminuzione delle aree edificabili causato dalle nuove normative in materia urbanistica - ha dichiarato il sindaco - un adeguamento necessario per non far mancare servizi ai cittadini, si tratta di un ritocco dello 0,1% dell’aliquota Imu sulle seconde case".

Durante la seduta è stato approvato all’unanimità l’atto di indirizzo proposto dal gruppo Fratelli d’Italia con gli emendamenti di Futuro per Cortona e Pd in merito alla sicurezza del personale sanitario all’ospedale di Fratta. La richiesta, compatibilmente con le normative in vigore, è quella di installare videocamere a circuito chiuso nelle aree aperte al pubblico (ingresso e sala d’attesa del Pronto soccorso) e di prevedere un servizio di connessione wi-fi aperto a tutti gli utenti del Pronto soccorso per sopperire alla scarsità di copertura di rete.