Cento prof in ritiro con il preside Due giorni sui banchi come studenti "Così facciamo spirito di squadra" Dalla scuola di Lucignano al Romena in pullman. Gruppi di lavoro per gestire i conflitti e confrontarsi. La testimonianza di una maestra: "Esperienza che aiuta a riflettere". Il progetto di Rossi e gli effetti .