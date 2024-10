Cna porta l’eccellenza del territorio alla Fiera Internazionale del Turismo di Rimini

Arezzo, 7 ottobre 2024 – CNA Arezzo è orgogliosa di annunciare la sua partecipazione alla Fiera Internazionale del Turismo - TTG (Rimini dal 9 all’11 ottobre) c/o stand di CNA Turismo e Commercio Nazionale. Un evento di grande importanza che vedrà la presenza di alcune realtà imprenditoriali del nostro territorio come Arredamenti Caneschi, l’Azienda Agricola Vestri, il Birrificio Valdarno Superiore e la chef a domicilio Liliana Stredie. Workshop “Dalle Trebbie al Gusto” Mercoledì 9 ottobre, dalle ore 13:30 alle 15:00, si terrà un workshop dal titolo "Dalle Trebbie al Gusto: progetto di turismo sostenibile e filiera corta nel cuore della Toscana".

Antonio Massa, del Birrificio Artigianale Valdarno Superiore, guiderà i partecipanti in un percorso sensoriale e degustativo, raccontando come la passione di due artigiani sia riuscita a trasformare uno scarto in eccellenza agroalimentare. Questo workshop avrà luogo nell’Area CNA - PAD. C7 – stand n. 434- 506.

Innovazione nell'arredamento per l’ospitalità Nel PAD. B2 - stand n. 16, Arredamenti Caneschi, in collaborazione con Bianchini&Capponi, presenterà una selezione di mobili da bagno personalizzati, progettati per rinnovare le strutture ricettive come B&B, agriturismi e alberghi.

Un’occasione unica per scoprire come l’arredamento possa contribuire a un’accoglienza di stile e comfort. Unire forze e valorizzare il territorio La delegazione di CNA Arezzo comprende anche Manuela Vestri dell’Azienda Agricola Vestri, nota per i suoi prodotti di alta qualità, e la chef a domicilio Liliana Stredie, specializzata in esperienze culinarie per agriturismi e privati nelle province di Arezzo, Firenze e Siena.

La chef e l'azienda agricola avranno l’opportunità di farsi conoscere e promuovere i loro prodotti e servizi, creando connessioni significative con altri operatori del settore. La partecipazione al TTG rappresenta un'importante opportunità per mettere in luce l’eccellenza delle imprese aretine, rafforzando il legame tra turismo e filiera agroalimentare.

I visitatori potranno gustare un assaggio delle tradizioni e delle qualità uniche del nostro territorio, contribuendo a promuovere un patrimonio culturale e gastronomico di grande valore.