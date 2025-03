Cavriglia. Tanti eventi per la Giornata Internazionale della Donna

Arezzo, 07 marzo 2025 - Cavriglia, come ogni anno, celebrerà la Giornata Internazionale della Donna con una serie di eventi organizzati dall'amministrazione comunale, in collaborazione con l’associazione LiberiLibri, il circolo Arci “La Pace” del Neri, l’associazione Eva con Eva, il circolo sociale “Filo d’Argento”, Arcigay “Chimera” e Fondazione Toscana Spettacolo. La prima iniziativa in calendario sarà il laboratorio per bambini dai 7 agli 11 anni dal titolo “Il coraggio delle donne”, tratto dal libro “Beeelinda fuori dal gregge” e che si svolgerà presso la Biblioteca “V. Venturi” domani dalle 10 alle 12. Lo stesso giorno sono in calendario altre tre iniziative e, più precisamente, alle 10 in Piazza Berlinguer un Flash Mob con tema “Donne, queste sconosciute!”, dalle 15 alle 19 un laboratorio per Bambini a cura del Circolo Sociale “Filo d’Argento” e alle 17 e 30 un Woman Reading dal titolo “Donne, queste sconosciute!” presso il Circolo Arci “La Pace” del Neri.

Chiuderà questa carrellata di eventi dedicata alla donna lo spettacolo teatrale “L’inferiorità mentale della donna”, con Veronica Pivetti che il 10 marzo alle 21 e 30 calcherà il palcoscenico del Teatro Comunale per il quinto appuntamento della Stagione Teatrale 2024/2025, realizzata in collaborazione con Fondazione Toscana Spettacolo. “Come ogni anno l’Amministrazione si conferma particolarmente sensibile ad un tema fondamentale quale quello delle pari opportunità fra uomo e donna di cui la Giornata Internazionale della Donna si fa ampiamente portavoce. Tutte le iniziative pensate ed organizzate in collaborazione con partner consolidati del Comune di Cavriglia hanno, appunto, lo scopo di accrescere tale consapevolezza, alla luce anche dei recenti ed efferati fatti di cronaca che inducono a pensare che ancora tanto ci sia da fare in questa direzione", hanno detto il Sindaco Leonardo Degl’Innocenti o Sanni e la consigliera con delega per le Pari Opportunità Cristina Camici.

La Giornata internazionale della donna è una ricorrenza internazionale che si celebra l'8 marzo di ogni anno e sottolinea l'importanza della lotta per i diritti delle donne, in particolare per la loro emancipazione, ricordando le conquiste sociali, economiche, politiche e portando l'attenzione su questioni come l'uguaglianza di genere, i diritti riproduttivi, le discriminazioni e le violenze contro le donne. Viene associata alla Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne, istituita il 17 dicembre 1999 e che cade ogni anno il 25 novembre.