"Castiglioni nel cuore" "Il nostro voto sulla Tari? Votiamo le cose giuste"

"Noi e Libera Castiglioni abbiamo dimostrato che il confronto costruttivo tra idee diverse porta sempre a risultati". A dirlo è Andrea Fabbroni, capogruppo di Castiglioni nel Cuore che nell’ultimo consiglio comunale di Castiglion Fiorentino ha votato, insieme alla maggioranza di "Libera Castiglioni" il punto sull’approvazione delle tariffe Tari. "La Tari è uno dei maggiori "costi tangibili", per famiglie ed imprese, dove il comune può intervenire, e la scelta, condivisa a 4 mani con Libera Castiglioni, di destinare 290mila euro da bilancio per alleviare questo "peso economico" ci rende estremamente orgogliosi", spiega Fabbroni. "Qualcuno ci accusa di essere la "stampella della maggioranza", rispondiamo che siamo anche qualcosa di più visto che con la giunta abbiamo condiviso altri provvedimenti come il rimborso degli interessi di preammortamento per le imprese sui finanziamenti in epoca Covid, oppure l’aver esteso l’acquedotto pubblico in localita’ "dimenticate" dalle amministrazioni precedenti", continua Fabbroni. Poi la frecciatina al gruppo "Città al Centro" che durante la votazione si è astenuto sostenendo dubbi di "legittimità" della manovra. "Non sembra chiaro altri gruppi di minoranza ma siamo stati eletti e pagati per prendere decisioni ed assumersi responsabilità, non per scaricare il "barile", astenendosi ad oltranza".