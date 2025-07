Castiglioni aiuta Andos. Serata di solidarietà

Sabato scorso Castiglion Fibocchi è diventato il cuore pulsante di un evento dal profondo valore simbolico ed emotivo. "Modella per una notte. Donna per sempre", questo il titolo di una serata benefica organizzata dal Comune in collaborazione con l’Associazione Neuroblastoma Infantile, la Pro Loco e Andos Valdarno, l’Associazione Donne Operate al Seno. Un’iniziativa che ha unito moda, arte, testimonianza e solidarietà, per rendere omaggio alla forza e alla resilienza di chi ha affrontato la malattia.

Più di 200 i partecipanti alla cena, che ha aperto il programma, e tanti spettatori per lo spettacolo finale, una sfilata di moda che ha visto protagoniste trenta donne di ogni età, tutte accomunate dall’aver vissuto – e in alcuni casi ancora affrontato – la dura battaglia contro il cancro. Per una sera hanno indossato abiti da sera, costumi storici e abiti da sposa, ma soprattutto hanno portato in passerella la propria storia, trasformando ogni passo in un gesto di coraggio, bellezza e consapevolezza.

"Grazie a tutte le splendide donne che si sono messe in gioco e che ci hanno trasmesso un grande messaggio di forza e coraggio", ha detto il sindaco Marco Ermini, che ha poi rivolto un plauso a tutti coloro che hanno reso possibile l’iniziativa. Fondamentale, poi, il contributo dei tanti sponsor che con le loro donazioni hanno permesso di destinare una grossa cifra ad Andos Valdarno.

Nel corso della serata è stata inoltre ricordata Sabrina Cellai, storica presidente dell’associazione valdarnese, recentemente scomparsa. Un omaggio particolarmente sentito, caduto nel giorno del suo compleanno, per celebrare il suo instancabile impegno a favore delle donne operate al seno e il profondo legame che ha lasciato nella comunità.