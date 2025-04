Castiglion Fiorentino, si apre la possibilità ai non residenti di usufruire dei nidi comunali

Arezzo, 29 aprile 2025 – In vista della chiusura dell’anno scolastico il Comune di Castiglio Fiorentino ha già stabilito le modalità di accesso ai servizi educativi destinati alla prima infanzia (3-36 mesi) che per altro presentano delle interessanti novità.

A partire “l’ammissione di bambini residenti in altri Comuni” – spiega l’assessore ai Servizi Sociali e Istruzione, Stefania Franceschini, che aggiunge “anche se è subordinata alla disponibilità dei posti”. Infatti, una volta esaurite le richieste delle bambine e dei bambini residenti nel Comune di Castiglion Fiorentino si passerà ai non residenti.

Intanto, come successo negli anni passati, anche per l'a.e. 2025/2026 il Comune ha presentato la propria candidatura per poter accedere ai finanziamenti dell'Avviso Regionale Nidi Gratis; l'avviso alla famiglie verrà aperto dalla Regione Toscana indicativamente nel mese di giugno 2025).

Nel territorio comunale sono presenti due strutture il Nido d’Infanzia Peter Pan (loc. Pievuccia) che ospita bambini dai 3 ai 36 mesi e il Nido d’Infanzia Trilly (Loc. Brolio) che ospita bambini dai 12 ai 36 mesi; ed è possibile scegliere due diverse fasce orarie: tempo corto (7.45/13) o tempo lungo (7.45/16.45).

Le rette sono graduate sulla base dell'Isee e sono rimaste invariate dall'a.e. 2023/2024. Lo scorso febbraio, come detto, è stata introdotta la possibilità, per i non residenti, di fare richiesta di accesso ai servizi educativi comunali destinati alla prima infanzia; e se sulla base del regolamento saranno attribuiti punteggi rispetto alla condizione lavorativa dei genitori, alla condizione familiare del bambino e alla composizione del nucleo familiare (presenza di altri figli a carico dei genitori) solo per i bambini non residenti verrà attribuito un punteggio rispetto all'eventuale legame con il territorio comunale (lavoro, supporto parentale, etc.).

Si potrà fare domanda entro il 16 maggio collegandosi, previa autenticazione con SPID o CIE, esclusivamente online direttamente al sito internet del Comune di Castiglion Fiorentino all’indirizzo web dedicato https://servizi.comune.castiglionfiorentino.ar.it/portal/autenticazione/ “L’attività portata avanti in tutti questi anni è volta a garantire il servizio che riteniamo prioritario e fondamentale per il sostegno alla genitorialità.

Con il passare degli anni è sempre più marcata l’esigenza di una conciliazione tra vita e lavoro anche in una piccola cittadina come Castiglion Fiorentino. Non dobbiamo poi dimenticare che la frequenza del servizio educativo è indispensabile per lo sviluppo dei bambini, in particolar modo nelle famiglie con maggiori fragilità, sono esperienze alle quali dovrebbero poter accedere tutti” conclude l’assessore ai Servizi Sociali e Istruzione, Stefania Franceschini.