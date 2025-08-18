La storia a piccoli passi

Bernhard Scholz
La storia a piccoli passi
Cronaca
Abbonamento mensile:

6 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Meteo di domaniFinanziere mortoDivieti balneazioneIncidente Empoli Controesodo Cubo nero Firenze
Acquista il giornale
CronacaCastelfranco di Sopra. Sabato sarà inaugurata la mostra di Debora Vella nella Sala Consiliare
18 ago 2025
MARCO CORSI
Cronaca
WhatsAppXPrint
  1. La Nazione
  2. Arezzo
  3. Cronaca
  4. Castelfranco di Sopra. Sabato sarà inaugurata la mostra di Debora Vella nella Sala Consiliare

Castelfranco di Sopra. Sabato sarà inaugurata la mostra di Debora Vella nella Sala Consiliare

La rassegna di un’artista emergente rimarrà aperta fino al 5 settembre.

Sabato si apre una mostra a Castelfranco di Sopra

Sabato si apre una mostra a Castelfranco di Sopra

Arezzo, 18 luglio 2025 – Taglio del nastro della mostra di Debora Vella, artista emergente, sabato prossimo alle ore 10.30 nella sala consiliare del municipio di Castelfranco di Sopra.   L’evento si aprirà con una conferenza stampa ufficiale durante la quale l’artista presenterà personalmente le sue opere, illustrandone la genesi e la visione che le ispira. Sarà l’occasione per conoscere da vicino il suo percorso creativo e il linguaggio espressivo che caratterizza il suo stile. La mostra resterà visitabile fino al 5 settembre 2025, offrendo al pubblico la possibilità di immergersi in un universo pittorico ricco di colori, vibrazioni ed emozioni, frutto della sensibilità e della ricerca artistica di Debora Vella.

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata