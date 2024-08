Castelfranco borgo dei desideri. Una frase su un biglietto per diventare gioiello d’Italia

Nella notte di San Lorenzo anche il Valdarno avrà il suo "Borgo dei Desideri". La quarta edizione dell’iniziativa di respiro nazionale, promossa dall’associazione "I Borghi più Belli d’Italia", approderà in una delle frazioni di Castelfranco di Sopra che già nel 2022 salì sul terzo gradino del podio della manifestazione ideata dalla trasmissione "cult" per il turismo "Kilimangiaro" in onda su Rai 3. Domani sera, dunque, il piccolo paese di Pulicciano, adagiato su uno sperone del Montrago a 575 metri di altitudine e ideale per l’osservazione del cielo a occhio nudo a caccia di stelle cadenti, sarà la sede migliore possibile, sottolineano gli organizzatori, per consentire a "romantici, idealisti e sognatori, muniti di un telo, candela o lumino", di lasciare un segno tangibile delle loro aspettative e speranze future. Non personali, ma per la madre Terra. Chi salirà fino alla suggestiva località, infatti, potrà scrivere su un cartoncino il proprio desiderio su un tema di più ampia portata e quanto mai attuale vista la congiuntura internazionale, ovvero "Tutelare l’ambiente e preservare il pianeta dai cambiamenti climatici". Ogni messaggio dovrà essere depositato in un pozzo di raccolta sistemato nella piazzetta laterale alla chiesa. Un punto panoramico che permette la visione ottimale del fondovalle e al tempo stesso della volta celeste. Al termine della serata i sogni messi nero su bianco dai presenti verranno raccolti e consegnati agli addetti del municipio unico con Piandiscò che li esamineranno scegliendo il migliore da trasmettere all’Associazione "Borghi più Belli d’Italia", per partecipare al concorso allestito nell’intera penisola. Gli autori dei tre desideri giudicati più significativi o originali saranno premiati con una Smartbox che permetterà a due persone di trascorrere un fine settimana, manco a dirlo, in uno dei tanti centri che fanno parte di un circuito ormai sempre più vasto e che dà modo di scoprire autentici gioielli delle varie regioni italiane. Previsto inoltre un riconoscimento "locale", perché l’amministrazione comunale consegnerà all’autore del testo prescelto una targa sulla quale saranno incise le parole del desiderio espresso. Ad accogliere i partecipanti, fin dalle 19.30, saranno i volontari del circolo Acli di Pulicciano che hanno anche predisposto stand gastronomici con pizza e grigliata e un intrattenimento musicale. Per ulteriori informazioni contattare l’Ufficio Cultura del Comune di Castelfranco Piandiscò telefonando al numero 0559631262.