Castagnata Stiana ai nastri di partenza

Appuntamento domenica 5 novembre nel comune di Pratovecchio Stia con una delle feste più attese dell’anno: la Castagnata Stiana. Come da tradizione, il paese di Stia si riunirà a festeggiare l’arrivo dell’autunno e uno dei prodotti tipici dei boschi del Pratomagno, ovvero la castagna. Nella cittadina casentinese per l’occasione si raduneranno venditori di castagne e prodotti tipici derivati, stand di mercatini dell’artigianato e artisti di strada che si esibiranno in spettacoli di vario tipo per le vie del paese. L’aroma di castagne arrostite si diffonderà in tutta la piazza grazie al padellone delle bruciate. Nel corso della giornata si potranno gustare varie specialità a base di castagna come le caldarroste, il castagnaccio, le frittelle, la pattona, ovvero la polenta a base di farina dolce e altri dolci tipici. L’evento avrà inizio dalle 14,30 col mercatino.