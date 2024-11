Castagnata lorese: tutti gli eventi

Torna la "Castagnata Lorese". Uno degli appuntamenti dell’anno più attesi nel piccolo borgo alla porte del Pratomagno vivrà, a partire da oggi, una due giorni intensa con tante belle idee messe a punto dall’amministrazione comunale con la collaborazione delle associazioni locali. Si parte stamani con due iniziative a partire dalle 10, la partenza per il percorso trekking in Pratomagno, che richiama da sempre un buonissimo numeri di sportivi appassionati delle disciplina, e i laboratori gratuiti, per bambini dai sei ai 10 anni, all’interno del museo di Venturino Venturi. Il programma, poi, proseguirà dalle 15 in Piazza Matteotti con uno show Cooking a cura dell’associazione cuochi Valdarno superiore all’interno del quale ci sarà una gara di pasticceria con indiscussa protagonista la castagna, alle 18 all’auditorium comunale l’appuntamento conclusivo del sabato con "La castagna si racconta" storie del territorio lorese. Alla domenica, dalle 10 alle 20, un percorso di degustazione dei prodotti locali denominato "Sapori e profumi di autunno" in via Dante e Fondaccio, alle 16 "Gli spaventapasseri dei rioni", una gara creativa dei ragazzi delle contrade sul Ciuffenna allietata da un intrattenimento musicale per poi giungere al falò d’autunno alle 19, che concluderà di fatto la due giorni di eventi. All’interno della festa sarà possibile trovare stand gastronomici, un mercatino degli artigiani e hobbisti assieme a un’esposizione di foto del territorio a cura dei fotoamatori Ciuffenna "Italo Baldi".