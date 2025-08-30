Caso autoctono di virus del Nilo. Colpito trentenne nel Cortonese. Non si era mai spostato per viaggi

C’è il primo caso autoctono di West Nile Virus nel Cortonese. Un uomo di trent’anni residente nella zona è risultato positivo ed è in buone condizioni di salute. Si tratta di un residente nel comune di Cortona che ha manifestato febbre, malessere ed eruzione cutanea circa dieci giorni fa. Non ha mai necessitato di ricovero e attualmente si trova in buone condizioni di salute, - come riferiscono fonti Asl. Non avendo effettuato viaggi durante il periodo di incubazione, il caso è stato classificato come autoctono, ovvero contratto localmente. Il medico di medicina generale ha ipotizzato la diagnosi, che ha segnalato il caso alla struttura di Igiene Pubblica e della Nutrizione, poi confermata dalla UOC Malattie Infettive dell’Ospedale San Donato di Arezzo, in collaborazione con il laboratorio di sierologia e l’Azienda Ospedaliera Universitaria Senese.

Che cos’è il West Nile Virus Il West Nile Virus è un’infezione trasmessa principalmente dalle punture di zanzare del genere Culex, che si infettano nutrendosi su uccelli selvatici, serbatoio naturale del virus. La malattia non si trasmette da persona a persona e l’uomo, così come i cavalli e altri mammiferi, rappresenta un ospite finale che non contribuisce alla diffusione del virus. Nella maggior parte dei casi l’infezione è asintomatica. Circa il 20% delle persone può sviluppare sintomi lievi come febbre, mal di testa, nausea o sfoghi cutanei. Solo in una piccolissima percentuale (meno dell’1%) si manifestano forme più gravi, soprattutto negli anziani o nei soggetti fragili.

Le misure di prevenzione A seguito della conferma del caso, la Asl Toscana sud est ha disposto un rafforzamento delle attività di controllo delle zanzare attraverso interventi di eliminazione dei focolai larvali e trattamenti larvicidi nelle aree non rimovibili, come tombini o fognature. Si raccomanda di: eliminare o svuotare regolarmente sottovasi, secchi, bidoni e contenitori che possono raccogliere acqua piovana, coprire con coperchi o zanzariere serbatoi e cisterne. Cambiare spesso l’acqua delle ciotole degli animali e delle vasche ornamentali, tenere pulite grondaie e tombini, evitando ristagni, uUtilizzare prodotti larvicidi nei ristagni non eliminabili, curare giardini e aree verdi, rimuovendo sfalci e vegetazione in eccesso e proteggersi con zanzariere alle finestre e, se necessario, con repellenti cutanei.

A seguito dell’episodio di West Nile l’amministrazione, l’amministrazione comunale ha programmato interventi straordinari di pulizia dei pozzetti e di trattamento anti larvale a Camucia. Le operazioni sono state avviate già ieri mattina e proseguiranno anche nella giornata di oggi. Si tratta delle attività richieste dall’Azienda Usl Toscana sud est a seguito del caso in questione. Riguardo le azioni di prevenzione delle malattie trasmesse da insetti, l’Amministrazione comunale di Cortona è la prima in Toscana ad aver dato vita al Comitato promotore del progetto Arbovirosi ed è impegnata su più fronti per sensibilizzare la popolazione nei confronti dei rischi derivanti dalla proliferazione di zanzare.