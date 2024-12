Case di lusso: affari in crescita. Americani, inglesi e non solo. Acquirenti e location più richieste

di Massimo BagiardiSAN GIOVANNIL’Est Europa strizza l’occhio al lusso immobiliare del Valdarno. Casali, ville con piscina, immobili residenziali e altro ancora che nel 2024 hanno visto una crescita del 3,7% di vendite rispetto al 2023 da parte coloro che, attirati dalle bellezze del paesaggio, più che altro nella zona della Setteponti, hanno scelto la vallata aretina per acquistare e investire su di un prezzo medio che va da 2.400 ai 2.800 Euro al metro quadrato. Castelfranco di Sopra, riconosciuto come uno dei borghi più belli d’Italia, è in cima a questa speciale classifica che dopo la vendita di uno dei molini più antichi del paese, quello del "Moro Bianco", ha visto nuovo interesse da parte della clientela straniera pronta a mettere sul piatto anche cifre che oscillano attorno al milione di euro pur di accaparrarsi, più che altro in campagna, un qualcosa che resterà per sempre e che possa, perché no, permettere una seconda e importante entrata.

Una tendenza al rialzo che non si registra soltanto in Valdarno, con altre zone interessate ma meno rispetto a quelle sulle pendici del Pratomagno, ma in un po’ tutta la provincia perché stando ai dati raccolti da Marco Centurione, immobiliarista ed esperto in proprietà di prestigio grazie alla collaborazione della Great Estate Immobiliare srl San Casciano dei Bagni, in provincia il mercato del lusso non molla, anzi, sale in doppia cifra. "Siamo su picchi - afferma Centurione - che oscillano tra il 13 e il 20% rispetto a questo periodo del 2023 dove a farla da padrone sono gli americani, seguiti da compratori del nord - est europa e inglesi la cui età, nel 50% dei casi, risulta essere dai 40 ai 59 anni con il 68% delle compravendite incentrate sui casali di campagna seguite, a ruota, da attici e proprietà di pregio nei centri storici". Si va dai 250 metri quadrati ai 500 con giardino, parco privato oltre a piscina per i casali che si riduce a un 35% delle vendite per gli immobili in centro storico dai 130 ai 260 metri quadrati.

"Il 52% delle compravendite - ricorda ancora l’immobiliarista - sono sotto i 500 mila Euro, il 34% riguardano immobili che variano dai 500 al milione mentre nel 14 % dei casi, i più esclusivi, dal milione ai due milioni ed oltre con un incremento di un più 5 % circa rispetto al 2023 in cui si registra, sempre riguardo all’anno in corso, un aumento dei prezzi del 2,03% all’interno della provincia aretina con una leggera flessione delle vendite causa la carenza di immobili sul mercato". Una contrazione pari al 3.50 % circa è stata riscontrata nei primi 9 mesi del 2024 nelle locazioni turistiche, con prezzi si attestano sostanzialmente poco sotto al 2023 con un decremento del 2,10%. Aldilà di quest’ultimo dato si parla di numeri importanti non solo per la vallata valdarnese ma per tutta la provincia aretina nel suo complesso.