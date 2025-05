Casa della musica. In scena il Coro della Fondazione

Il coro della Fondazione Guido d’Arezzo e gli allievi direttori della Scuola Superiore per Direttori di Coro, sotto la direzione del maestro Luigi Marzola, docente della masterclass, saranno i protagonisti del concerto finale della masterclass dedicata al repertorio corale romantico tedesco a cappella: appuntamento oggi alle ore 16 alla Camu la Casa della Musica di Arezzo, per un viaggio musicale attraverso alcune tra le più intense pagine corali di Felix Mendelssohn e Johannes Brahms, in un intreccio di lirismo, spiritualità e profondità espressiva tipici del Romanticismo tedesco. La Masterclass rientra nel percorso di alta formazione promosso dalla Fondazione Guido d’Arezzo, presieduta dal sindaco Alessandro Ghinelli e diretta da Lorenzo Cinatti, che dal 2018 ha in gestione, per conto del Comune di Arezzo, le attività e i presidi culturali del territorio. L’iniziativa si inserisce tra le molte azioni della Fondazione volte alla diffusione della cultura musicale e alla preparazione di nuove generazioni di musicisti e direttori di coro (ingesso libero fino a esaurimento posti.

Il programma del concerto prevede musiche di Mendelssohn, Morgengebet, Ruhetal, Herr e J. Brahms. Protagonisti del concerto saranno gli allievi direttori della Scuola Superiore per Direttori di Coro: Giovanna Cerutti, Iris D’Aurizio, Franca Martelli, Martino Novellino, Valentina Purga, Ilaria Stoppini, Marco Vigo. "Il concerto offre l’occasione di ascoltare un repertorio molto affascinante composto da sei Lieder corali e due mottetti - dice il M° Luigi Marzola - La musica di Mendelssohn e di Brahms è stata creata su testi di grandi poeti romantici che trattano tematiche di quel periodo particolarmente amate: i colori e i profumi della natura, l’amore e, più in generale, il rapporto dell’io narrante con i sentimenti più profondi e più intimi dell’animo umano. L’esecuzione sarà affidata al Coro della Fondazione Guido d’Arezzo, un organico professionale nato due anni fa, che per questa occasione sarà composto da 12 cantanti".