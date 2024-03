Casa del volontariato nell’ex sede Telecom

È appena partita la manifestazione d’interesse per la concessione in comodato d’uso gratuito di locali dell’immobile ex Telecom di Camucia. La struttura di via di Murata diverrà la "Casa del volontariato" e potrà essere sfruttata dalle associazioni locali che si occupano di attività sociali. L’immobile è composto da due piani collegati da scala interna, con una superficie in pianta complessiva a piano terra di 229 metri quadrati. L’amministrazione comunale vuole mettere a disposizione sette locali fra piano terra e primo piano, i restanti spazi resteranno in uso comune agli enti individuati assegnatari. Per presentare manifestazione di interesse c’è tempo fino alle ore 12 del 22 marzo e la documentazione è reperibile sul sito internet dell’ente.