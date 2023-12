"Cartoon’s show Christmas Edition". Oggi la parata

San Giovanni Valdarno celebra i 100 anni della D iseny: oggi domenica 17 dicembre a partire dalle 16,30 in Corso Italia largo alla parata fiabesca "Cartoon’s show Christmas Edition" a cura dei Giullari Italia, organizzata dal Comune di San Giovanni Valdarno. Tutti i Personaggi più amati del mondo Disney (Topolino, Paperino, Pippo, Minnie, Paperina, Pluto), in versione natalizia, accompagnati dalle musiche eseguite dal vivo da una eccezionale ed originale mini band di musicisti in costume si esibiranno in una straordinaria e fiabesca parata spettacolo coinvolgendo tutti i presenti in scatenati balli coreografici che renderanno tutta l’atmosfera circostante incredibilmente spumeggiante e felice.

Alla fine della rappresentazione tutte le mascotte Disney saranno disponibili con i loro piccoli fans per indimenticabili foto ricordo. Un evento pensato per i bambini che farà divertire e sognare anche gli adulti e trasformerà il centro storico di San Giovanni Valdarno in un colorato e dolce cartone animato.