Carpentieri e manovali per imprese di settore

1 CARPENTIERE Azienda metalmeccanica cerca carpentiere in ferro da inserire in organico per lavori di carpenteria. La figura ricercata deve saper usare: saldatrice, cesoia, sega anastro, calandra. Richiesta esperienza di almeno 18 mesi. Lavoro full time, a tempo indeterminato. Sede Poppi. Disponibilità alle trasferte in ambito nazionale. Codice: AR-205401. Scadenza: 22 novembre.

5 MANOVALI Si ricercano cinque operai edili con esperienza per azienda di San Giovanni per mansioni di muratore e piastrellista, idraulico, elettricista. Richiesta conoscenza delle attrezzature del mestieri. Lavoro full time, a tempo indeterminato. Patente D, B, C. Disponibilità alle trasferte in ambito regionale e nazionale. Codice: AR-205387. Scadenza: 22 novembre