Carpentieri e manovali per impresa edile

2 CARPENTIERI

Si cercano carpentieri edili con esperienza per impresa di costruzioni, ristrutturazioni e restauri di Cortona. Dovranno realizzare strutture in calcestruzzo armato ed eseguire lavori edili in generale. Durata dell’esperienza: 6 mesi. Lavoro part time, a tempo determinato. Lingue: inglese e albanese. Disponibilità alle trasferte in ambito regionale e provinciale. Codice: AR-209045. Scadenza: 12 dicembre.

2 MANOVALI

Si cercano due manovali edili con esperienza per impresa di Cortona. Dovrà occuparsi della preparazione del materiale per la costruzione, riparazione e manutenzione di fabbricati; carico e scarico. Preferibile minima esperienza. Lavoro full time, a tempo determinato. Codice: AR-209314. Scadenza: 18 dicembre.